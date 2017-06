Mehrere hundert Gesetze sind in der vergangenen Legislaturperiode entstanden. Doch wer alles daran mitgeschrieben hat, weiß niemand genau. Arne Semsrott würde genau das aber gerne wissen. In der Open Knowledge Foundation in Berlin setzt er sich für mehr Transparenz im Gesetzgebungsprozess ein.

Diese Transparenz fordert Semsrott von allen Ministerien: "Das Verkehrsministerium, denken wir zum Beispiel an die Pkw-Maut, das Umweltministerium, denken wir an die Atomgesetze, das ist eine große Gruppe von Gesetzen, die auch eine große gesellschaftliche Debatte nach sich ziehen. Wer aber darauf Einfluss genommen hat und Einfluss nimmt, das wissen wir in den meisten Fällen nicht."

Verbände werden regelmäßig befragt

Lobbyisten wirken häufig im Verborgenen. (Symbolbild) Bildrechte: colourbox.com Denn: Wird ein Gesetzentwurf geschrieben, werden im Anschluss auch Lobbyverbände wie zum Beispiel Greenpeace oder der Verband Forschender Arzneimittelhersteller dazu befragt. Sie können dann Stellungnahmen an die Ministerien schicken, die wiederum den Entwurf anpassen können. Doch wie viel von den Lobby-Papieren wirklich in die Gesetze fließt, ist nicht automatisch öffentlich.



Mit dem Projekt "Gläserne Gesetze" wollen Semsrott und seine Kollegen die Ministerien unter Druck setzen. Solange diese die Dokumente nicht selbst veröffentlichen, bauen sie mit den Nutzern im Internet eben selbst eine Datenbank auf. "Diese Datenbank macht es dann möglich, mit zwei Klicks direkt den Referentenentwurf, also den Gesetzentwurf des Ministeriums anzufragen, oder auch eine der Stellungnahmen, die von den Verbänden dazu eingereicht wurde", erklärt Semsrott.

Hunderte Anfragen beschäftigen Ministerien

Über die Webseite kann jeder Nutzer per E-Mail-Formular die Dokumente anfordern. Möglich macht dies das Informationsfreiheitsgesetz, wonach jeder Bürger Auskünfte einfordern darf. Rund 1.600 E-Mails haben die Nutzer in der vergangenen Woche an die Ministerien geschickt, so viele Anfragen gab es sonst in einem ganzen Jahr. Jeder Antrag muss einzeln bearbeitet werden.

Viel Arbeit also für die Beamten. Deshalb macht die Kampagne jetzt eine Pause. Die Ministerien sollen Zeit bekommen, um sich beraten zu können. Semsrott sieht ein Etappenziel erreicht: "Diese Kampagne hat dafür gesorgt, dass deutlich mehr Bewegung in dieses Thema gekommen ist und sich die Ministerien überhaupt, ich würde sagen das erste Mal so richtig ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob diese Dokumente veröffentlicht werden oder nicht."

Ministerien prüfen gemeinsame Lösung

Vom Innenministerium heißt es, man suche nach einer gemeinsamen Lösung für alle Ministerien. Das Bundesjustizministerium zum Beispiel veröffentlicht schon länger entsprechende Dokumente. Noch gäbe es aber viele Fragen zu klären.

Auch wenn das Projekt momentan pausiert: Die ersten veröffentlichten Papiere sind auf der Homepage schon zu sehen.