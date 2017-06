2. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung Gleichstellung von Frauen und Männern weiter problematisch

Teilzeitarbeit, Lohnlücke, unbezahlte Care-Arbeit und schlechte Betreuungssituationen - das sind die wesentlichen Eckpunkte der in Deutschland noch immer nicht vollständig vollzogenen Gleichstellung von Frauen und Männern. Im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ist das zweite Jahr in Folge festgehalten, wie es um die Gleichberechtigung steht. In Berlin hat die neue Familienministerin den Bericht vorgestellt.

von Julia Barth, ARD-Hauptstadtstudio