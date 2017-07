Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, hat sich offenbar von der von ihrem Haus in Auftrag gegebenen Studie zum Rechtsextremismus in Ostdeutschland distanziert. Das berichtet die " Sächsische Zeitung " unter Berufung auf einen der Zeitung vorliegenden Bericht. Demnach teilte die SPD-Politikerin dem Göttinger Institut für Demokratieforschung schriftlich mit, dass sie die Möglichkeit der Rückerstattung bislang ausgezahlter Mittel prüfen lasse. Die Kosten der Studie belaufen sich nach früheren Angaben aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf insgesamt 129.391,86 Euro.

Gleicke bescheinigt der Zeitung zufolge den Studienautoren inzwischen einen "Mangel an Sorgfalt". Dieser sei weder mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens zu vereinbaren und belege zum anderen eine nicht hinnehmbare Schlamperei klar, "die bei einem so sensiblen und wichtigen Thema auch dann unentschuldbar wäre, wenn der Fehler auf bloßes redaktionelles Ungeschick zurückzuführen sein sollte".

Mit Blick auf die neuen Erkenntnisse könne sie die Studie weder guten Gewissens verwenden noch empfehlen. Weil sie von jedermann als unsolide abqualifiziert werden könne, habe sie "jeden Wert für die dringend notwendige gesellschaftspolitische Debatte über die Ursachen des Rechtsextremismus in Ostdeutschland verloren".

Ausschlag für die Distanzierung haben der "Sächsischen Zeitung" zufolge Fehler gegeben, mit denen das Institut die Ostbeauftragte offenbar ohne weitere Erläuterung konfrontiert hatte. So habe das Institut dem Ministerium neue Studienfassungen übermittelt – "ohne nähere Erläuterungen und Hinweise darauf, was geändert wurde und warum diese Änderungen erfolgt" seien: "Hieraus kann ich nur die Konsequenz ziehen, mich hiermit in aller Form von der Studie zu distanzieren", wird Gleicke zitiert.