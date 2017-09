Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, hat nach dem Erstarken der von den übrigen Bundestagsparteien und vielen Medien als "rechtspopulistisch" oder sogar "rechtsradikal" eingestuften AfD insbesondere in Ostdeutschland vor einem "Ossi-Bashing" gewarnt.



Die SPD-Politikerin sagte am Samstag, sie selbst habe seit Jahren vor rechtspopulistischen und rechtsextremen Tendenzen im Osten gewarnt und sei die Letzte, die das Thema herunterspielen wolle: "Aber es gibt eine rechtspopulistische Tendenz in ganz Deutschland." Auch in den "alten Bundesländern" habe die AfD bei der Bundestagswahl zweistellige Ergebnisse geschafft.

Misstrauen in Ost und West

Zugleich warnte Gleicke eindringlich davor, nach dem Wahlergebnis Ost und West erneut gegeneinander auszuspielen. Ein Misstrauen gegenüber der Politik gebe es sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, so die Ostbeauftragte. Allerdings wirkten im Osten "bestimmte Dinge" ganz besonders, so etwa die Erfahrungen nach der Wende oder auch das Gefühl, nicht ernst- und mitgenommen zu werden. Gleicke zufolge sind Antworten darauf nötig, warum sich Regionen in ganz Deutschland abgehängt fühlen.

Nicht nur wirtschaftliche Gründe

Mit Blick auf die trotz stabiler Konjunktur und niedriger Arbeitslosigkeit hohe Zustimmung für die AfD im Osten sagte Gleicke: "Man darf die Unzufriedenheit nicht nur auf wirtschaftliche Kennziffern reduzieren". Da gebe es auch Ängste nach den Erlebnissen in der Nachwendezeit, wie hohe Arbeitslosigkeit und geringere Einkommen: "Die Angst, den gerade erarbeiteten Wohlstand verlieren zu können, ist da - und da spielt auch die Zuwanderung eine Rolle."

Neue Bundesländer nicht vernachlässigen

In dem Zusammenhang warnte Gleicke davor, die Belange der neuen Bundesländer zu vernachlässigen. Auch in einer neuen Bundesregierung müsse es eine starke Stimme für Ostdeutschland geben, die auf Unterschiede etwa bei Löhnen, Rente und Vermögen hinweise: "Das ist nicht nur ein Thema für schöne Festreden am Einheitstag, sondern eine Aufgabe, die das ganze Jahr über auf der Tagesordnung steht."

Merkel: AfD auch im Westen stark

Merkel im Wahlkampf in Stralsund. Bildrechte: dpa Auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel wandte sich dagegen, das starke Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl vor allem auf ostdeutsche Wähler zurückzuführen. "Wir haben natürlich auch in Teilen der westlichen Länder eine erstarkende AfD", sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Es handele sich nicht nur um ein ostdeutsches Problem: "Wir sehen solche Sorgen vor der Globalisierung, vor der Anonymität, vor schlechterer Versorgung im Grunde auch in den alten Ländern." Deshalb müsse man gesamtdeutsch vorgehen.

Strukturelles Ost-West-Problem

Zugleich räumte Merkel ein, dass das Ziel gleicher Lebensbedingungen in Ost und West auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nicht erreicht sei: "Ja, wir haben noch einige strukturelle Probleme." Als Beispiel führte sie die unterschiedliche Verteilung der Vermögen in Deutschland an. Auch die Steuerkraft der ostdeutschen Länder sei dramatisch niedriger. Die neuen Länder bräuchten deshalb im Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2020 weiter Unterstützung. Aber auch im Westen gebe es strukturschwache Regionen, wofür "ganz andere Lösungen" gefunden werden müssten.