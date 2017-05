Der bisherige Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek, soll die SPD nach ihrer Wahlschlappe wieder vorwärts bringen. Der Landesvorstand sprach sich am Freitag einstimmig für den 60-Jährigen als neuen Parteichef aus. Ein Landesparteitag am 10. Juni soll dann über den Vorschlag entscheiden, wie SPD-Landtagsfraktionschef Norbert Römer mitteilte.

Mit nur 31,2 Prozent hatten die Sozialdemokraten bei der Wahl ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt in Nordrhein-Westfalen eingefahren. Die bisherige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war noch am Wahlabend als SPD-Landeschefin zurückgetreten. Kanzlerkandidat Schulz sprach daher auch von einer "ganz schwierigen Situation" der Partei, betonte aber zugleich, die SPD in NRW sei "in außergewöhnlichem Maß geschlossen.