Vorbild wären dem Bericht zufolge die Niederlande. Dort gebe es bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit, sich als Pflegebedürftiger die Dienste zertifizierter Prostituierter bezahlen zu lassen. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der sogenannten Sexualassistentinnen seien jedoch streng. Die auf staatliche Unterstützung angewiesenen Betroffenen müssten per ärztlichem Attest nachweisen, sich nicht auf andere Weise befriedigen zu können.



Auch in Deutschland gibt es laut "Welt am Sonntag" immer mehr Prostituierte, die etwa in Pflegeheimen ihre Dienste anböten. Das Spektrum reiche von zärtlichen Berührungen bis zum Geschlechtsverkehr. Da die Berufsbezeichnung "Sexualassistenz" hierzulande nicht geschützt sei, existierten jedoch große Qualitätsunterschiede.