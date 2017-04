Auch die bestehenden Regeln, sich auf einen Arbeitsplatz in Deutschland zu bewerben, wollen die Grünen vereinfachen. So soll die Arbeitsagentur in Zukunft nicht mehr prüfen müssen, ob es auch Bewerber aus der EU auf die Stelle gibt. "Damit entfällt für viele Arbeitgeber ein lästiger Prozess, der oftmals auch sehr lange dauert bei der Arbeitsagentur, und dessen rechtliche Grundsätze auch vielfach in der Praxis im Nebel stehen," meint Volker Beck.