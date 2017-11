Vor der entscheidenden Phase der Sondierungsgespräche für eine "Jamaika-Koalition" zeigen sich die Grünen bei wichtigen klimapolitischen Themen kompromissbereit. Parteichef Cem Özdemir sagte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", die Grünen beharrten nicht länger darauf, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Ihm sei klar, dass man das nicht alleine durchsetzen könne. Nötig sei aber "ein klares Bekenntnis, dass wir alles dafür tun, um die Fahrzeuge der Zukunft - vernetzt, automatisiert und emissionsfrei - zu bekommen". Als Beispiel dafür nannte Özdemir Vorteile für Elektroautos bei der KfZ-Steuer. Bisher hatten die Grünen darauf gepocht, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Die CSU will allerdings keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem ein Enddatum festgehalten ist. Auch die FDP hält nichts von einem Verbot.

Das Thema Klimaschutz war eines der strittigen Themen bei den bisherigen Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen. Deutliche Meinungsverschiedenheiten gibt es auch in den Bereichen Zuwanderung, Haushalt und Landwirtschaft. Die Verhandlungen gehen nun in eine neue Runde und sollen bis Ende nächster Woche dauern. Dann wollen die Parteien entscheiden, ob sie formelle Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Am Montagabend trafen sich die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin, um die zweite Phase der Sondierungen vorzubereiten. Über das Gespräch wurde Stillschweigen vereinbart. Kanzlerin Angela Merkel erklärte auf Facebook, jetzt sollten die "Knackpunkte" herausgearbeitet werden. Am 16. November wolle man mit allem fertig sein. Da stehe noch viel Arbeit an.