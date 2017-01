Die vier Bewerber der Grünen für die Doppelspitze stellen sich in Berlin letztmalig den Fragen der Parteibasis. In acht Vorstellungsrunden in ganz Deutschland warben die erfahrenen Politiker seit Oktober um Unterstützung. Angetreten sind Parteichef Cem Özdemir, die beiden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck. Bei der Partei bestimmen die Mitglieder bereits zum zweiten Mal, wer sie in den Bundestagswahlkampf führen soll.

Göring-Eckardt bereits gesetzt

Katrin-Göring-Eckardt ist bereits das zweite Mal im Team. Bildrechte: dpa Dabei ist Göring-Eckardt in der entspanntesten Position. Da die Grünen ihre Doppelspitze mit Frau und Mann besetzen, ist sie schon die erste feste Größe. Außerdem kennt sie das Prozedere aus dem Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl. Allerdings hatte sie 2012 noch Gegenkandidatinnen.



"Letztes Mal haben wir Urwahl geübt, diesmal haben wir die Erfahrung und wissen, wie es geht", so Göring-Eckardt im Gespräch im September mit tagesschau.de. Dass Göring-Eckardt diesmal als einzige Spitzenkandidatin antritt, wurde von der Basis auch kritisiert. Das sei nicht wirklich demokratisch, hieß es.

Von den drei Männern kann nur einer gewinnen. Das meiste riskiert wohl Habeck. Er hatte auf eine Kandidatur für die Landtagswahlen in diesem Frühjahr in Schleswig-Holstein verzichtet und alles auf eine Karte gesetzt. Zur Bundestagswahl wolle er nur antreten, wenn er die Urwahl auch gewinnt. Hofreiter und Özdemir haben beste Chancen über die Landeslisten in den Bundestag einzuziehen.

Linke, Realos oder "unabhängig"?

In der großen Bundespolitik ein Neueinsteiger: Robert Habeck Bildrechte: dpa Neben dem Persönlichen spielt auch eine Rolle, in welchem politischen Flügel der Kandidat verortet ist. Hofreiter ist der einzige Vertreter der linken Positionen. Zu den sogenannten Realos gehören Göring-Eckardt und Özdemir. Habeck ist in dieser Einordnung noch ein unbeschriebenes Blatt, betont aber stets sein Unabhängigkeit.



Sicherlich lässt die Zweierspitze dann Rückschlüsse darauf zu, welche Koalitionen die Grünen bevorzugen würden. In den Wahlkampf wollen sie ohne Koalitionsaussage gehen.

61.000 Mitglieder stimmen ab

Die 61.000 Mitglieder der Grünen haben nur noch wenige Tage Zeit, ihre Entscheidung zu treffen. Mit Poststempel 13. Januar muss der Brief spätestens bei der Parteizentrale eingegangen sein. Am 18. Januar soll das Ergebnis verkündet werden. Abstimmen darf jedes Mitglied, das bis zum 1. November in die Partei eingetreten ist.

Die Grünen sehen die Urwahl als eine Erfolgsgeschichte. Bereits 2012 hatte die Basis ihr Spitzenduo für die Bundestagswahl 2017 auf diese Weise bestimmt. Die Wahlbeteiligung lag damals bei knapp 62 Prozent. Unter den 15 Bewerbern schnitten Göring-Eckardt mit 47 Prozent und Jürgen Trittin mit knapp 72 Prozent am besten ab.