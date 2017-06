Die Grünen wollen bis 2030 komplett aus der Kohle aussteigen. Die Delegierten des Bundesparteitags in Berlin einigten sich damit auf einen Kompromiss. So soll das Ausstiegsdatum um fünf Jahre hinausgeschoben, dafür aber die 20 schmutzigsten Kraftwerke schon in der kommenden Legislaturperiode abgeschaltet werden.

Ein weiterer Ausstieg war Thema am Freitagabend. Die Grünen beschlossen ein Ende der industriellen Massentierhaltung in den kommenden 20 Jahren. Dabei solle sich eine artgerechte Tierhaltung auch wirtschaftlich rechnen. "Man kann schon mit wenigen Cents beim Fleischpreis dafür sorgen, dass Tiere weniger leiden und Verbraucher besseres Fleisch auf den Tisch bekommen", heißt es im Programm weiter. "Artenkiller" wie das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat sollen nach dem Willen der Grünen verboten werden.

Delegierte stimmen für faire Tierhaltung. Bildrechte: dpa

Um in den Umfragen aufzuholen, zeigen sich die Grünen bewusst geschlossen. Streit zwischen Linken und Realos sollen genauso wenig eine Rolle spielen wie Kritik an den Spitzenkandidaten, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt.



Beides gelang nicht ganz. Die Kandidatin von Berlin-Kreuzberg, Canan Bayram, meinte, Wähler vermissten an den Spitzenkandidaten das Grün. Sie erinnerten eher an Orstverein-Vorsitzende der CDU, hätte eine Wählerin gesagt.