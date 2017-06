Nur noch CDU/CSU halten dem traditionellen Familienbild von Mann und Frau plus Kind die Stange, damit ultrakonservative Wähler nicht zur AfD abwandern. Dabei finden sich selbst in den Reihen der Union Spitzenpolitiker, die ihre gleichgeschlechtlichen Lebensentwürfe nicht mehr verstecken.

Dagegen erstaunlich neue Töne zum Beispiel in der Inneren Sicherheit. Dass der Verfassungsschutz nicht so weitermachen kann wie bisher, ist nach zahlreichen Affären eine Binsenweisheit. Aber dass die Grünen jetzt auch für eine Videoüberwachung an Plätzen mit erhöhter Kriminalität eintreten, spricht schon für mehr Realitätssinn. Früher hätte das bei den Grünen zu einer rhetorischen Saalschlacht zwischen "Realos“ und "Fundis“ geführt. Heute reicht eine Abstimmung und es steht im Programm.

Es gibt aber auch mittlerweile eine grüne Politikergeneration mit Robert Habeck, Tarek Al-Wazir, Konstantin von Notz und auch den Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, die zwar die großen Ziele der Grünen im Auge hat, aber schaut, was man mit wem jetzt schon durchzusetzen kann, auch wenn es - wie in Schleswig Holstein - mit der CDU und FDP sein muss.

Aber die funktionierenden Koalitionen zwischen Schwarz und Grün in Hessen, Baden-Württemberg, auch gemeinsam mit CDU und SPD in Sachsen-Anhalt und nun neuerdings noch das Jamaica-Bündnis in Schleswig-Holstein sind natürlich Blaupausen für den Bund. Allerdings muss am Ende der Wähler die gewachsene politische Flexibilität der Grünen belohnen. Und damit tut er sich noch schwer.