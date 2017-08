Deutschland schneidet bei der Integration von Muslimen besser ab als seine Nachbarn. Das ist das Fazit einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Muslime seien spätestens in der zweiten Generation mehrheitlich in der Mittel der Gesellschaft angekommen, schreiben die Autoren der Studie. Vor allem die Integration in den Arbeitsmarkt verlaufe erfolgreich.



Sie sprechen Deutsch und haben Arbeit

Der Grad der Beschäftigung von Muslimen unterscheide sich kaum vom Bundesdurchschnitt der deutschen Bevölkerung. Rund 60 Prozent arbeiteten in Vollzeit, 20 Prozent hätten einen Teilzeitjob. Auch die Arbeitslosenquote gleiche sich dem Bundesdurchschnitt an.

Beim Beschäftigungsgrad gibt es kaum Unterschiede. Bildrechte: colourbox.com Drei von vier Kindern muslimischer Einwanderer wachsen der Studie zufolge mit Deutsch als erster Sprache auf. Die Kinder und Kindeskinder der Einwanderer holten den Bildungsrückstand ihrer Eltern und Großeltern auf. Allerdings verließen 36 Prozent der muslimischen Jugendlichen vor Ende des 17. Lebensjahres die Schule.



In Frankreich – wo Kinder länger gemeinsam lernten – seien es dagegen nur elf Prozent. Trotz höherer Schulabschlüsse seien Muslime im Nachbarland häufiger arbeitslos und seltener in Vollzeit beschäftigt.

Als Nachbarn unerwünscht

Die Autoren der Studie beklagen, dass die Integrationsleistungen von Muslimen in Deutschland zu wenig gewürdigt würden. Jeder fünfte Bundesbürger gebe an, keine Muslime als Nachbarn haben zu wollen. Auch sei es für hochreligiöse Muslime in Deutschland schwer, einen qualifizierten Job zu finden. Sie verdienten deutlich weniger als Muslime, die ihre Religion nicht ausübten.

Wer tiefreligiös ist, hat es schwer, einen guten Job zu finden. Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann In Großbritannien dagegen ist der Islam laut Studie anderen Religionen gleichgestellt. Dort sei Religionsausübung im Arbeitsleben kein Tabu. Auch in Österreich genieße der Islam dieselben Rechte wie die beiden großen Kirchen. Zugleich sei die Islamablehnung dort stärker ausgeprägt als in Deutschland: 28 Prozent lehnten Muslime als Nachbarn ab.



Die Studie sieht deshalb Nachholbedarf in der Antidiskriminierungspolitik. Auch bei der rechtlichen Anerkennung muslimischer Religionsgemeinschaften sei noch viel zu tun.

4,7 Millionen Muslime in Deutschland

Die Studie wurde im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Untersucht wurde die Situation von Muslimen, die vor 2010 eingewandert sind. Dafür wurden in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Großbritannien mehr als 10.000 Muslime und Nichtmuslime befragt. Bewertet wurden Sprachkompetenz, Bildung, Arbeit und soziale Kontakte.



Der Studie zufolge leben in Deutschland 4,7 Millionen Muslime. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 5,7 Prozent. 40 Prozent der Muslime bezeichnen sich als hochreligiös. 84 Prozent der Befragten gaben an, ihre Freizeit mit Nichtmuslimen zu verbringen.