Im thüringischen Mühlhausen, vor wenigen Wochen: Gregor Gysi sitzt auf einer Theaterbühne und redet sich in Rage. Eigentlich stehen Luther und die Reformation auf dem Programm, doch bei ihm geht es nie ohne die große Politik. Denn Gregor Gysi hat eine Mission. Als Ex-Fraktionschef der Partei Die LINKE will er einen Politikwechsel vorantreiben, als neuer Europa-Chef will er "gegen die soziale Spaltung in Europa vorgehen". Und dafür könne eine rot-rot-grüne Bundesregierung seiner Meinung nach nützlich sein: "Sie muss einen wirklichen sozialen Schub in Deutschland organisieren, sodass kaum noch einer abgehängt wird und die Menschen keine Motivation mehr haben, die AfD zu wählen. Sie muss das mit mehr Steuergerechtigkeit tun und sie darf dabei die Wirtschaft nicht verprellen."