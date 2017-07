Die großen Wirtschaftsnationen ringen beim G20-Gipfel in Hamburg um einen Kompromiss zur Handelspolitik. Am Rande der Beratungen sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Hier sind die Diskussionen sehr schwierig. Da will ich gar nicht drumrum reden."

Trump und Putin am Rande des G20-Gipfels in Hamburg Bildrechte: dpa

Trump will mit seiner Handelspolitik die US-Märkte abschotten, er steht deshalb auch auf dem Gipfel in der Kritik. Moskau sieht viele westliche Sanktionen, die wegen der Ukraine-Krise verhängt wurden, als Versuch, Russland als Konkurrenz zu bremsen. Zugleich schützen Gegensanktionen vor allem russische Lebensmittelhersteller.



Trumps Verhalten gegenüber Russland wird von Teilen der US-Öffentlichkeit mit großem Misstrauen beobachtet. Hintergrund ist die Affäre um mutmaßlich russische Einflussnahme im US-Wahlkampf zugunsten des heutigen Präsidenten und um dubiose Kontakte von Mitarbeitern des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau. Zuletzt hatte der US-Präsident allerdings einen scharfen Ton gegenüber Moskau angeschlagen. Beim Besuch in Polen warf er der russischen Regierung am Donnerstag "destabilisierendes Verhalten" vor.