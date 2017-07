MDR-Reporter Tim Herden Mein Gipfeltagebuch

"Man schaut wie auf eine Modelleisenbahn"

Am Aufsagerplatz für die Schalten für MDR AKTUELL steht man offenbar über dem Haupttransportweg der Polizei. Hier ist mehr Verkehr als sonst in der Stadt. Wahrscheinlich weil jetzt am Nachmittag die Spannung und die Nervosität steigt, was bei der Demonstration "Welcome to Hell" passiert.



Man schaut wie auf eine Modelleisenbahn. Von rechts kommen die zehn Fahrzeuge einer Hundertschaft. Vom Botanischen Garten biegen zwei Räumpanzer ein. Dann von links eine Kolonne von zivilen VW-Bussen, aber mit blinkendem Blaulicht und vermummten Gestalten hinter der Windschutzscheibe. "SEK", raunt der Aufnahmeleiter zu. Und oben am Himmel ständig kreisende Hubschrauber.



Erste Bilder von der Demonstration am Treffpunkt Fischmarkt sind zu sehen. Es scheint alles entspannt zu sein. Wir berichten das auch erstmal. Wird vielleicht doch nicht so schlimm wie erwartet. Kurz nach 18 Uhr dann sieht man auf den Streams bei Twitter und der Fernsehanstalten immer mehr schwarze vermummte Gestalten zum Fischmarkt streben. Das Stimmungsbarometer dreht bei der nächsten Schalte in den negativen Bereich. Aber nicht nur wegen der Demonstration, sondern auch wegen der Bilder vom Treffen Merkel mit Trump. Kein Lächeln. Verschlossene Mienen. Da geht nicht viel.

Eskalation am Fischmarkt

Am Fischmarkt geht auch nichts mehr. Der schwarze Block der Linksautonomen hat sich formiert und will die Skimasken und dunklen Brillen nicht abnehmen. Die Hamburger Polizei springt über dieses Stöckchen und lässt die Demo nicht loslaufen. Nun werfen die Autonomen Böller und Steine. Die Polizei antwortet mit Wasserwerfern und Pfefferspray. Die Krawallbilder werden wie auf Bestellung geliefert. Was sich am Fischmarkt und später zwischen Reeperbahn und Schanzenviertel abspielt, stört nicht die weiteren Ankünfte von Gipfelteilnehmern. Doch davon nimmt kaum noch jemand Notiz.

Nach getaner Arbeit machen wir uns auf zum Hotel. Fragen wir Polizisten nach einer sicheren Route, zucken sie zumeist mit den Schultern. Sie raten nur, wenn Demonstranten entgegenkommen, Beine in die Hand nehmen und flüchten. Flackernde Blaulichter und tropfende Wasserwerfer überall. Am Pferdemarkt und in der Stresemannstraße geht nichts mehr. Die Polizeikette lässt keinen mehr durch. Aber es stehen sächsische Polizisten in der ersten Reihe. Sie lassen die MDR-Reporter aus landsmännischer Verbundenheit durch. Auch wenn das versprochene Schauspiel vor dem Fenster des Hotelzimmers ausbleibt, wahrscheinlich weil eine Hundertschaft den Zugang zum Schanzenviertel blockiert, kommt man nicht zur Ruhe.

Krawalle statt Inhalte

Der Morgen beginnt, wie die Nacht endete. Auf dem Weg zum Pressezentrum, Hubschrauber über der Stadt. Wasserwerfer fahren von links nach rechts, Polizeibusse von rechts nach links und die Minen der Polizisten sind düsterer geworden. Die Nachrichten, die uns aus Altona erreichen, sind schlecht. Wieder Krawalle. Oder immer noch.



Beim Gipfel passiert weiter nicht viel. Die Teilnehmer fahren vor. Angela Merkel schüttelt jedem Staatsoberhaupt oder Regierungschef die Hand. Donald Trump schüttelt ein wenig die Faust in Richtung der Kameras. Darüber kann man berichten und hat so eine Antwort auf die Frage der Moderatoren in den Heimatstudios, was sich eigentlich inhaltlich beim Gipfel so tut. Denn nur über die Krawalle reden? Das wäre doch wohl echt zu wenig, wenn sich die wichtigsten Frauen und Männer der Welt treffen. Gleich nebenan.