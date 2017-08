Wegen seiner Beteiligung an den Krawallen rund um den G20-Gipfel muss ein 21-Jähriger ins Gefängnis. Das Amtsgericht Hamburg verurteilte den Niederländer zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft.

Dem Mann wurden schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand zur Last gelegt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der 21-Jährige am späten Abend des 6. Juli im Hamburger Schanzenviertel zwei Flaschen auf einen Polizeibeamten geworfen hatte. Seiner Festnahme hatte er sich widersetzt, indem er eine sogenannte Embryonalhaltung annahm und seine Muskeln anspannte.