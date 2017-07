Bei der Anti-G20-Demonstration unter dem Motto "Welcome to Hell" ist es zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei ging am Abend gegen gewalttätige Demonstranten vor. Der Veranstalter erklärte die Veranstaltung für beendet.

Die G20-Gegner hatten sich am Nachmittag zunächst auf dem Hamburger Fischmarkt versammelt. Bildrechte: dpa

Unter dem Motto "Welcome to Hell" hatten sich die G20-Gegner zunächst am Fischmarkt direkt am Hafen versammelt. Es gab Musik und Reden. Rund um den Platz waren Transparente aufgespannt. "Globaler Widerstand gegen globale Angriffe", war darauf zu lesen oder "G20 - Armut - Klimakatastrophe - Waffenexporte."



Anschließend setzte sich ein Protestzug in Bewegung, der über die Reeperbahn bis etwa 300 Meter an die Messehallen heran gehen sollte, wo ab Freitag der G20-Gipfel stattfindet. Keine andere Demonstration darf sich dem Veranstaltungsort so weit nähern.