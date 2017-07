Auf Rücktrittsforderungen aus der Hamburger CDU ging Scholz nicht ein. Er sagte, für die Gewalttaten sei allein ein "krimineller Mob" verantwortlich, der Tote und Verletzte nicht nur in Kauf genommen, sondern gewollt habe. Eine Mitverantwortung treffe aber auch jene, die solche Taten verharmlosten, Verständnis aufbrächten und es sogar als politisches Handeln rechtfertigen.



Mit Blick auf Abgeordnete der Linken sagte er, er finde es "unerträglich, dass sich sogar Mitglieder der Bürgerschaft bei Demonstrationen mit denen unterhaken, die am Abend vorher ganze Straßenzüge verwüstet haben". Außerdem kündigte er an, Mechanismen entwickeln zu wollen, "wie wir Gaffer, Schaulustige in Situationen wie Freitagnacht in der Sternschanze aus dem Geschehen entfernen".