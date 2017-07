Auch nach dem Ende des G20-Gipfels hat es in Hamburg erneut gewalttätige Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden Einsatzkräfte im Schanzenviertel erneut mit Flaschen, Steinen und Böllern angegriffen. Die Polizei sei mit mehreren Hundertschaften angerückt und habe brennende Barrikaden mit Wasserwerfern gelöscht.

Randalierer hatten erneut Müll auf den Straßen zusammengetragen und angezündet. Mehrere Vermummte warfen Flaschen auf Häuser, aus denen ihnen "Haut ab" entgegen gerufen wurde. Um Sitzblockaden aufzulösen, setzten Polizisten Wasserwerfer, Tränengas und Pfefferspray ein. Es gab mehrere Festnahmen.

Wieder brennende Autos nicht nur im Schanzenviertel

Laut Polizei waren die Ausschreitungen aber nicht so heftig wie in der vergangenen Nacht. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte zogen zeitweise am Rande des Schanzenviertels auf, griffen aber nicht ins Geschehen ein.

Dort beruhigte sich die Lage nach Angaben der Polizei bis zum frühen Morgen wieder. In anderen Stadtteilen - die zum Teil relativ weit weg von der Innenstadt liegen, wurden Autos angezündet.

Dritte Krawallnacht in Folge

Es ist bereits die dritte Nacht in Folge, in der es in Hamburg zu Ausschreitungen kommt. Zuerst waren vor allem die Stadtviertel Altona und Ottensen im Westen der Stadt betroffen, wo Anhänger des "Schwarzen Blocks" randalierend durch die Straßen zogen und Autos anzündeten. In der Nacht auf Samstag war es dann zu schweren Krawallen im Schanzenviertel gekommen.

Seit Beginn der Proteste gegen den G20-Gipfel wurden einem Polizeisprecher zufolge 288 Menschen festgenommen oder in Gewahrsam genommen. Nähere Details sollen im Verlauf des Tages bekanntgegeben werden.