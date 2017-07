Bei einem Besuch in Hamburg hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierhat schockiert über das Ausmaß der Gewalt gezeigt. Was er gesehen habe, erschüttere ihn und mache ihn "fassungslos", sagte er am Sonntag in der Hansestadt. Zugleich dankte Steinmeier den Polizisten für ihren Einsatz. Sie hätten ihren Dienst für die Sicherheit geleistet und das Recht auf Versammlungsfreiheit geschützt.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) fürchtet angesichts der massiven Ausschreitungen in Hamburg um das Ansehen Deutschlands. In seinem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" schreibt er: "Deutschlands Bild in der internationalen Öffentlichkeit wird durch die Ereignisse in Hamburg schwer in Mitleidenschaft gezogen". Es habe eine "Orgie an Brutalität" gegeben, die nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfe. Bei der Ermittlung der Täter forderte er internationale Zusammenarbeit in Form einer "schnellen europaweiten Fahndungstruppe".