Sicherheitskonzept Polizei sichert G20-Gipfel in Hamburg mit Großaufgebot

Zwischen Flughafen und Tagungsorten wurden alle Demonstrationen in großen Teilen per sogenannter Allgemeinverfügung verboten. Die Polizei will dadurch die Straßen für Konvois der Gipfelteilnehmer und der Einsatzkräfte freihalten.

Im Stadtteil Harburg richtete die Polizei eine Gefangenensammelstelle ein. In einem ehemaligen Großmarkt stehen in einem Containerdorf Zellen für 400 Menschen bereit. Hinzu kommen Container für Anwaltsgespräche, Vernehmungen und zur Personalienfeststellung. Das Amtsgericht öffnet eine provisorische Außenstelle, in der Richter u.a. darüber entscheiden, ob ein Festgenommener in Untersuchungshaft muss.