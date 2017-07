Hamburgs Innensenator Andy Grote hat den Begriff "Polizeigewalt" im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz beim G20-Gipfel in der Hansestadt als diffamierend zurückgewiesen. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch bei seiner Anhörung vor dem Sonderausschuss zum Sicherheitskonzept beim G20-Gipfel: "Polizeigewalt unterstellt strukturelles, rechtswidriges, gewalttätiges Eingreifen der Polizei." Davon könne bei dem Einsatz in Hamburg nicht die Rede sein. Zugleich betonte Grote, dass die Verantwortlichen für den Polizeieinsatz selbstkritisch mit sich umgingen: "Niemand nimmt für sich in Anspruch, dass die ganze Zeit von allen Beteiligten nur fehlerfrei gehandelt wurde."

Scholz empört über "Kampfbegriff"

Erst am Vortag hatte sich Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz über den von Linken und Grünen verwendeten "Kampfbegriff Polizeigewalt" empört und den Einsatz der Polizei am 7. und 8. Juli verteidigt. Die Gewalt und die Zerstörung seien klar von Vermummten ausgegangen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag Radio Hamburg.

Polizeipräsident räumt Fehler ein

Ein Sinnbild linksextremer Gewalt: Der "Schwarze Block" randaliert im Hamburger Schanzenviertel. Bildrechte: IMAGO Auch Hamburgs Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer verteidigte vor dem Innenausschuss der Hamburger Bürgerschaft den Einsatz der Polizei während des G20-Treffens. Es habe keine "Blaupause" für diesen Gipfel gegeben. Meyer hatte bereits im Vorfeld der Anhörung in der Wochenzeitung "Die Zeit" Fehler beim G20-Einsatz eingeräumt. So hätte die Polizei das Protestcamp im Altonaer Volkspark stärker bewachen müssen, von dem aus nach Auffassung der Polizei Linksextreme des "Schwarzen Blocks" zu Gewaltverbrechen aufbrachen.

Vorwurf an Schaulustige

Für die Gewalteskalation in Hamburg machte Meyer bei seiner Anhörung neben dem "Schwarzen Block" auch Trittbrettfahrer und Schaulustige verantwortlich. "Trittbrettfahrer führten dazu, dass die Gewalt auf dem Schulterblatt aus dem Ruder lief und sich der Einsatz von Spezialeinsatzkräften verzögerte", sagte der Polizeipräsident zu den Vorfällen in der Nacht vom 7. auf 8. Juli im Schanzenviertel. Eine hundertprozentige Sicherheit habe es trotz monatelanger Vorbereitung nicht geben können, "wenn Schadensorte nicht vorhersehbar sind und Täter in Kleingruppen vorgehen." Randalierer hatten während des Gipfels vor allem in Altona und im Schanzenviertel zahlreiche Autos und Geschäfte zerstört.

Mehr Polizisten als geplant eingesetzt

Fast 600 Polizisten wurden in Hamburg verletzt. Bildrechte: dpa Insgesamt wurden rund um das G20-Gipfel-Wochenende am 7. und 8. Juli 23.169 Polizisten eingesetzt. Das hat der Leitende Polizeidirektor der Polizei Hamburg, Hartmut Dudde, vor dem Sonderausschuss mitgeteilt. Dies seien mehr Beamte gewesen, als ursprünglich geplant. 16.723 Polizisten seien von auswärts gekommen, nur 6.446 kamen aus der Gipfelstadt selbst. Geplant hatte der Vorbereitungsstab mit zunächst etwa 20.000 Polizisten. Doch nach den schweren Krawallen seien am Morgen des 7. Juli weitere Einsatzkräfte der sogenannten Bundesreserve nachgefordert worden.



Laut Dudde fiel der Entschluss, nachdem vermummte Gewalttäter am ersten Gipfeltag vor allem durch westliche Stadtteile marschierten, Geschäfte beschädigten und Autos in Brand steckten. Die Zahl der im Rahmen des Gipfel-Einsatzes vorsätzlich verletzten Beamten bezifferte Dudde auf insgesamt 592.