G20-Proteste Hamburger Schanzenviertel nach Randalen verwüstet

Verkohlte Barrikaden, geplünderte Geschäfte, Müll auf den Straßen: Hamburgs Schanzenviertel ist nach den Randalen in der Nacht verwüstet. Die Polizei spricht von einem noch nie dagewesen Ausmaß an Hass und Gewalt. Stundenlang konnten sich Randalierer in einigen Straßen unbehelligt austoben.