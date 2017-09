1. Januar 2018 Hartz-IV-Satz steigt um sieben Euro

Der Hartz-IV-Satz wird regelmäßig an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Für 2018 ergibt sich ein Regelsatz von 416 Euro - sieben Euro mehr als aktuell. Auch für Bedarfsgemeinschaften und Kinder gibt es etwas mehr. Doch die Kritik an der Berechnung des Existenzminimums hält an. Die Diakonie kommt auf einen monatlichen Bedarf von etwa 560 Euro.