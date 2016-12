Drohungen gegen Kommunalpolitikerin Christbaumkugeln als Hassobjekt

Eine Leipziger Christbaumkugel wird zum Hassobjekt: Die Kugel ist klassisch rubinrot und gekrönt von einer silbernen Öse. So weit, so weihnachtlich – für Aufregung sorgt jedoch der Aufdruck: "Refugees Welcome" ("Flüchtlinge Willkommen"). Die Kugeln sind ein Spendenprojekt der Leipziger SPD-Stadträtin Katharina Schenk.

"Also wir haben letztes Jahr 1.000 Kugeln verkauft. Wir verkaufen die immer ab fünf Euro. Weil eben manche Leute auch gerne ein bisschen mehr ausgeben", erklärt Schenk. In diesem Jahr seien es nur 500 Kugeln gewesen. Einerseits aus zeitlichen Gründen. Andererseits auch, weil viele Leute wesentlich skeptischer geworden seien.

Purer Hass auf Facebook

Skepsis, die bei Facebook in puren Hass umgeschlagen ist. Schenk hat zum Verkaufsstart der Kugeln ein Bild hochgeladen. Es zeigt, wie sie eine Kiste mit gut 50 der roten Weihnachtskugeln in die Leipziger Heilandskirche trägt. In der Kommentarspalte unter dem Bild eskaliert es.

"Ja, da wurde geschrieben, ich wünsche mir, dass du vergewaltigt wirst, ich wünsche mir, dass dein Kind vergewaltigt wird", erzählt die 28-Jährige. Es kamen auch Sprüche wie: Du bist "total hohl" oder "total dumm". "Also alles Mögliche in der Art und Weise. Dann wurde das Bild geteilt und aufgerufen, dass mir Kugeln im Kopf besser stehen würden, als die, die ich in der Hand halte", sagt Schenk.

Ihre Reaktion auf die Drohungen

Die Landeschefin der Jungsozialen hat die Menschen, die hinter den Drohungen stecken, angezeigt. Viele gemäßigte Kritiker der Weihnachtskugelaktion hat sie zudem angeschrieben – antworten wollte aber fast niemand.

"Ich denke, man sollte eben mal gucken, für wen wir eigentlich spenden, bevor man die Aktion kritisiert. Es ist nicht unser Anliegen zu sagen: Wir spenden nur für die Flüchtlinge", sagt Schenk. Es seien explizit soziale Projekte ausgesucht worden, wie die Straßensozialarbeit vom Suchtzentrum Leipzig. "Und gerade das, was die Leute kritisieren: Flüchtlinge würden nicht arbeiten - wir spenden auch für ein Projekt, das geflüchtete Frauen in Arbeit bringt."

Jung: "Wir haben uns fast daran gewöhnt"

Der Shitstorm für das Spendenprojekt ist in Leipzig kein Einzelfall. Oberbürgermeister Burkhard Jung hat eine klare Haltung zur zunehmenden Gewalt gegen alle Kommunalpolitiker:

Also es ist wirklich unerträglich. Burkhard Jung

Dabei vergisst der Oberbürgermeister (SPD) auch nicht, dass 2016 Auto und Motorroller eines AfD-Stadtrats angezündet wurden.

Jeder Angriff mit Gewalt auf politische Gegner ist inakzeptabel, sagt Burkhard Jung. Bildrechte: dpa "Wir haben uns fast daran gewöhnt, seit mindestens zwei, drei Jahren, dass wir bedroht werden, dass der Galgen aufgebaut wird, dass man beleidigt wird und die erste Antwort ist: Konsequent anzeigen!", sagt Jung. "Und wir müssen auch die schützen, die wir für unsere Gegner halten. Ich halte jeden Angriff mit Gewalt auf politische Gegner inakzeptabel in einer Demokratie!"



Für ganz Sachsen listet die Polizei bis Ende September 78 Angriffe gegen politische Amtsträger auf – laut LKA richtete sich der Großteil gegen AfD und Linke. Allerdings dürfte diese Liste mit 78 Fällen unvollständig sein. Allein die Linke kommt in ihrer eigenen Statistik auf 42 Straftaten.

Das Operative Abwehrzentrum der Polizei räumt schriftlich ein: "Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer bei Angriffen auf Amts- und Mandatsträger höher liegt."

Die sächsische Aufklärungsquote der angezeigten Delikte gegen Politiker lag zuletzt bei 36 Prozent – ein Wert, der nur so hoch ist, weil Straftaten durch Facebook-Pöbler fast immer einer Person zugeordnet werden können. Angriffe auf Parteibüros bleiben dagegen meistens ungeklärt.