In Deutschland ankommende Flüchtlinge sollen wieder stärker von Geheimdiensten befragt werden. Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages empfiehlt, die erst im Juni 2014 geschlossene "Hauptstelle für Befragungswesen" wieder zu eröffnen.

Flüchtlinge als Informationsquelle

Der Ausschuss schreibt in seinem Entwurf des Abschlussberichts, die Schließung der Hauptstelle erscheine angesichts der in den vergangenen Jahren unerwartet gestiegenen Flüchtlingszahlen in einem anderen Licht. Die "Hauptstelle für Befragungswesen" hatte jahrzehntelang für deutsche und ausländische Geheimdienste darunter US-Diensten die Befragung von Asylbewerbern organisiert. Der Untersuchungsausschuss hatte sich deshalb auch mit der Arbeit dieser Behörde befasst.

DDR-Flüchtlinge als Quelle für West-Alliierte

Bei den Befragungen ging es weniger um die Überprüfung der Asylbewerber. In Zeiten des Kalten Krieges wurden sie als Informationsquelle abgeschöpft. Sie wurden über Politiker und Parteifunktionäre, militärische Einrichtungen oder Firmen in ihren Herkunftsländern ausgefragt.



Den Vorläufer der Behörde hatten die West-Alliierten gegründet. Ihr Interesse galt vor allem Flüchtlingen aus den Ostblockländern und hier besonders aus der DDR. Jeder DDR-Flüchtling musste sich in den westdeutschen Notaufnahmelagern nicht nur von bundesdeutschen Behörden, sondern auch von den Alliierten befragen lassen - und zwar nacheinander von US-Amerikanern, Briten und Franzosen.



Die Geheimdienste interessierten sich für SED- und Stasi-Kader, für die Arbeit der DDR-Sicherheitsorgane wie Volks- oder Transportpolizei, für Aktivitäten in und rund um NVA-Kasernen und Stützpunkten der Sowjetarmee oder für die Zustände in DDR-Betrieben. Die bei den Befragungen erlangten Informationen wurden für Geheimdienst-Operationen in der DDR verwendet oder um Identitäten für eigene Agenten zu schaffen.

Erst Ost-Block, später Krisenländer im Visier

1958 wurde die Behörde von der damaligen Bundesregierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer übernommen. Das Ziel blieb gleich. DDR-Flüchtlinge, später Russlanddeutsche und Spätaussiedler sollten über die Zustände in den Ostblock-Ländern ausgefragt werden.



Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Aufkommen des islamistischen Terrorismus richtete sich das Augenmerk der "Hauptstelle für Befragungswesen" auf Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsländern Irak, Afghanistan, Somalia und später Syrien. Ein offizielles Ziel der Mitarbeiter war es, mehr über Terrorgefahren, Menschenhandel oder Flüchtlingsrouten zu erfahren.

Vorgespräche und Befragungen

Wie viele Mitarbeiter bei der "Hauptstelle für Befragungswesen" in ihren Hochzeiten beschäftigt waren, wurde nicht bekannt. Erst 2012, zwei Jahre vor der Abwicklung gab die Bundesregierung die Zahl preis: 52. Sie waren in den als "Grenzdurchgangslagern" bezeichneten Flüchtlingsaufnahmen aktiv.



2013 erklärte die Bundesregierung, dass die Mitarbeiter in den vorausgegangenen zwei bis drei Jahren pro Jahr 500 und 800 Vorgespräche geführt hätten. Danach seien etwa 200 bis 300 Menschen befragt worden.

Geheimniskrämerei um Behörde

Seit 1958 war die "Hauptstelle für Befragungswesen" dem BND zugeordnet. Bildrechte: IMAGO Mehr Informationen rückte die Bundesregierung nicht heraus. Jahrzehnte lang verschwieg sie sogar, dass die "Hauptstelle für Befragungswesen" dem 1956 gegründeten Bundesnachrichtendienst - kurz BND - zugeordnet war, der im Inland eigentlich nicht aktiv sein darf.



Auch der Bundestag durfte nicht erfahren, was die Behörde trieb. Zur Begründung verwies die Bundesregierung noch 2012 in einer Antwort auf eine Anfrage an Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion auf "schutzwürdige Interessen wie das Staatswohl". Erst ein Jahr vor der Auflösung der "Hauptstelle für Befragungswesen" wurde mehr über ihre Aktivitäten bekannt.

Befragungen durch befreundete Geheimdienste

Der Grund dafür waren Recherchen der Medien im Zuge der NSA-Affären. Im Herbst räumte die Bundesregierung in einer Fragestunde des Bundestages ein, dass die "Hauptstelle" zum BND gehört. Sie gab auch zu, dass Asylbewerber in Deutschland von amerikanischen und britischen Geheimdiensten allein befragt werden durften.



Die Bundesregierung betonte aber, dass die Befragungen dennoch der deutschen Aufsicht unterstellt gewesen seien. Die Erkenntnisse, die CIA- oder MI6-Mitarbeiter gewonnen hätten, würden vom BND geprüft, notfalls bereinigt und erst dann freigegeben.

Erkenntnisse für US-Drohnen-Angriffe verwendet

In den letzten Jahren ihrer Existenz wurden vor allem Flüchtlinge aus den Krisenregionen im Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika von der "Hauptstelle für Befragungswesen" ausgehorcht. Bildrechte: dpa Diese "Bereinigung" wurde mit dem deutschen Datenschutz und dem Ziel begründet, dass keine Informationen etwa für Militäreinsätze wie Drohnenangriffe weitergegeben werden sollten. Allerdings schloss selbst die Bundesregierung auf Nachfrage nicht aus, dass die Partnerdienste die gewonnenen Informationen nicht doch militärisch nutzten.



Und tatsächlich ergaben Recherchen von NDR und "Süddeutscher Zeitung", dass US-Geheimdienste die bei den Befragungen gewonnene Informationen für den Einsatz von Kampf-Drohnen verwendeten. Ein ehemaliger Pentagon-Mitarbeiter bestätigte beiden Redaktionen, dass die Erkenntnisse ins "Zielerfassungssystem" der US-Geheimdienste einflossen. Selbst nebensächliche Informationen hätten einen Tötungsbefehl auslösen können.

Behörden-Aus nach Effizienzkontrolle

Doch nicht diese Enthüllungen waren der Grund, mit dem die Bundesregierung die Auflösung der "Hauptstelle für Befragungswesen" begründete. Sie führte in der Fragestunde im Bundestag eine Effizienzkontrolle durch den BND an. In deren Rahmen sei die "personelle Ausstattung der HBW schrittweise reduziert wurde. Angestrebt wird die Auflösung der HBW." Im Gegenzug sollten die Befragungen direkt in den Krisenregionen intensiviert werden.

Ausschuss sieht in Flüchtlingen wichtige Quelle