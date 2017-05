Der Deutsche Hausärzteverband will Versorgungslücken im ländlichen Raum durch Gemeinschaftspraxen und Telemedizin schließen. Zugleich forderte Verbandschef Ulrich Weigeldt beim Verbandstreffen in Mainz höhere Honorare.

Ein Landarzt nimmt beim Hausbesuch einem Patienten Blut ab. Bildrechte: dpa

Hausärztechef Weigeldt warnte zudem davor, Hausärzten Kompetenzen wegzunehmen – etwa mit der Einführung eines Facharztes für Altersmedizin (Geriatrie). Er verweist auf die langjährige Patientenbindung: "In der Regel dauert die Beziehung zwischen den Patienten und dem Hausarzt doppelt so lange wie eine durchschnittliche Ehe in Deutschland, nämlich 14 Jahre. Da können wir nicht sagen, jetzt bist du alt, lieber Patient, und ab jetzt gehst du zum Geriater."