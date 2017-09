Der CDU-Politiker Heiner Geißler ist tot. Wie sein Sohn Dominik mitteilte, starb er im Alter von 87 Jahren. Der einstige Bundesminister und CDU-Generalsekretär hatte seit 1997 regelmäßig in Tarifkonflikten vermittelt. In den Jahren 2010 und 2011 war er Schlichter in Bahnhofsbauprojekt Stuttgart 21.