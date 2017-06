Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag ohne Angabe einer Quelle.

Der Altkanzler starb demnach am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.