Das Pestizid Glyphosat Glyphosat ist der weltweit am meisten eingesetzte Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln. Es wird in der Landwirtschaft und im Garten vor der Aussaat zur Unkrautbekämpfung verwendet. In Deutschland darf Getreide unter bestimmten Umständen auch vor der Ernte damit behandelt werden. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden 2012 bundesweit 6.000 Tonnen reines Glyphosat aufgebracht. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Die EU-Kommission will die Zulassung für das Pflanzengift trotz Protesten um zehn Jahre verlängern.