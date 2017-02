Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ist wegen der umstrittenen "Neue Bauernregeln"-Kampagne ihres Ministeriums ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) nannte die elf Sprüche, die seit vergangener Woche deutschlandweit auf Plakaten zu sehen sind, nicht nur eine "Verunglimpfung, sondern eine Beleidigung".

"Steht das Schwein auf einem Bein, ..."

Stein des Anstoßes: Eines von elf Plakaten mit "Neuen Bauernregeln". Bildrechte: BMUB/dpa Mit Plakattiteln wie "Zu viel Dünger, das ist Fakt, ist fürs Grundwasser beknackt", "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein" oder "Gibt's nur Mais auf weiter Flur, fehlt vom Hamster jede Spur" will Hendricks seit vergangener Woche die Deutschen zu einer Debatte über die Zukunft der Agrarpolitik in Europa anregen. Für die Aktion in 70 Städten wurden nach Angaben des Bundesumweltministeriums 1,6 Millionen Euro ausgegeben.

Seehofer und Schmidt fordern Entschuldigung

Seehofer fordert eine Entschuldigung. Bildrechte: dpa Seehofer sagte dazu am Mittwoch im oberpfälzischen Berching: "Ich rufe die Umweltministerin auf, sich bei den Bauern zu entschuldigen." Der CSU-Politiker sprang damit seinem Parteifreund, Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, zur Seite, der bereits Ende der vergangenen Woche Hendricks aufgefordert hatte, sich bei den deutschen Landwirten für den von ihr zu verantwortenden Imageschaden zu entschuldigen.

Hendricks beklagt "bewusste Fehldeutung"

Die SPD-Politikerin antwortete daraufhin am Sonntag in einem Brief an Schmidt, es sei eine "bewusste Fehldeutung" zu behaupten, ihre spaßig gemeinte Plakatkampagne richte sich gegen die gesamte Landwirtschaft. Der inhaltliche Kern der Botschaften sei von Kritikern "weder angezweifelt, geschweige denn widerlegt" worden - stattdessen werde ein "Zungenschlag herbeigeredet", den es auf den Plakaten nicht gebe.

Rücktrittsforderung aus Stuttgart

Hauck: "Plakate abreißen, einstampfen und dann zurücktreten." Bildrechte: dpa Ihre Kritiker konnte Hendricks damit offenbar nicht überzeugen. Stattdessen verschärfte sich im Laufe dieser Woche sogar der Ton. So forderte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk die SPD-Politikerin am Mittwoch gar zum Rücktritt auf. "Mein Tipp an Frau Hendricks lautet: Plakate abreißen, einstampfen und dann zurücktreten", sagte der CDU-Politiker in Stuttgart.

Diffamierungsvorwurf aus Sachsen

Auch Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt zeigte sich verärgert über die "Neue Bauernregeln"-Kampangne des Bundesumweltministeriums. Durch diese "Diffamierung" werde eine ganze Branche in den Schmutz gezogen. Die Agrarwirtschaft sei zu komplex, "als dass sie sich in einigen zweizeiligen Reimen auch nur ansatzweise angemessen beschreiben lässt", kritisierte der CDU-Politiker.

Kritik aus den eigenen Reihen

Auch aus der eigenen Partei schlug Hendricks Kritik entgegen. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke forderte die Umweltministerin auf, die umstrittene Kampagne einzustellen. Eine Kampagne, in denen die Hauptbetroffenen pauschal auf die Anklagebank gesetzt werden, könne nicht zum Ziel führen, schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch in einem Brief an Hendricks.

Grünen-Minister beklagt Pauschalverurteilung