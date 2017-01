Die Ermittler haben keine Zweifel mehr: Der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri hat das Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübt. "Nach unseren Erkenntnissen, nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begangen hat", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe.

Doch wer war der Mann, der in Berlin zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt haben soll, als er mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste?

Der 24-jährige Anis Amri stammte aus der tunesischen Kleinstadt Oueslatia, etwa zwei Stunden südlich von der Hauptstadt Tunis. Oueslatia gehört zum Gouvernement Kairouan im Zentrum Tunesiens, eine der ärmsten Gegenden des nordafrikanischen Landes. Die Region ist als Hochburg von Islamisten bekannt.

Die Familie von Anis Amri in Tunesien. Bildrechte: dpa Amri hatte drei Brüder und fünf Schwestern. Vor seiner Flucht nach Europa galt er nicht als religiös oder extremistisch. Sein Bruder Walid sagte im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung", dass Anis nicht regelmäßig gebetet hätte. Nach Angaben aus tunesischen Sicherheitskreisen wurde Amri in seiner Heimat mehrmals als Drogenkonsument festgenommen, außerdem wurde er zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren wegen des Diebstahls einen Lastwagens verurteilt.

Bevor es zu der Vollstreckung des Urteils kommen konnte, flüchtete Amri 2011 über die Mittelmeerinsel Lampedusa nach Italien. Obwohl bereits volljährig, gab er sich als Minderjähriger aus. Medienberichten zufolge wurde er als Schüler im sizilianischen Catania auffällig: Eigentumsdelikte, Drohungen und Körperverletzungen gingen auf sein Konto. Aus Protest gegen die Umstände ihrer Unterbringung und die lange Prozedur des Asylverfahrens setzt Amri mithilfe von vier weiteren minderjährigen Tunesiern die Flüchtlingsunterkunft in Brand, in der er untergebracht war.

Wegen dieser Tat wurde er zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Mai 2015 wurde er in Abschiebehaft verlegt. Doch die Abschiebung nach Tunesien scheiterte, weil sein Heimatland die nötigen Papiere verweigerte. Amri wurde mit der Auflage, Italien zu verlassen, auf freien Fuß gesetzt. Er setzte sich nach Deutschland ab.

Laut dem nordrhein-westfälischen-Innenminister Ralf Jäger tauchte er zunächst im badischen Freiburg, dann in Nordrhein-Westfalen und schließlich in Berlin auf. Dort soll er seit Februar 2016 überwiegend gelebt haben.

Im Blickfeld deutscher Ermittler

Während seiner Zeit in Deutschland soll Amri 14 verschiedene Identitäten benutzt haben. Amri habe sich immer wieder mit neuen Namen in verschiedenen Städten registrieren lassen, sagte NRW-Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann vor dem Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags.

Die Polizei habe wiederholt versucht, Verfahren gegen Amri in die Wege zu leiten, sagte Schürmann weiter. Dies sei etwa im April 2016 der Fall gewesen, als festgestellt worden sei, dass Amri in verschiedenen Kommunen staatliche Leistungen kassiert habe. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren aber abgelehnt. Auch sei Amri mit falschen Dokumenten und Betäubungsmitteln aufgegriffen worden.

Der Anschlag wurde verübt von einem Mann, über den die Sicherheitsbehörden bundesweit sehr viel wussten. NRW-Innenminister Ralf Jäger

Im Februar 2016 sei Amri auf Initiative des Landeskriminalamts NRW erstmals als Gefährder eingestuft worden. Ab März 2016 sei er dann in Berlin als Gefährder eingestuft worden. Amri sei allein sieben Mal Thema im Terror-Abwehrzentrum von Bund und Ländern gewesen. Es sei aber immer wieder Konsens gewesen, dass von Amri offenbar keine konkrete Gefährdung ausgehe.

Trotzdem habe es wiederholt Versuche gegeben, in Berlin ein Verfahren unter dem Verdacht von Plänen für einen Anschlag einzuleiten, sagte Schürmann. Amri sei dabei auch Ziel "verdeckter Maßnahmen" gewesen, seine Telekommunikation sei zudem über sechs Monate abgehört worden. Trotzdem habe es keine konkreten Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag Amris gegeben. Im September 2016 endete die Überwachung Amris. In der Folge verloren ihn die Ermittler aus den Augen.

Abschiebung scheiterte an Tunesien

Amris Asylantrag in Deutschland wurde im Juni 2016 abgelehnt. Alle Versuche, ihn danach in sein Heimatland abzuschieben, scheiterten. Laut Schürmann hatte Tunesien sich über Monate geweigert, Amri als eigenen Staatsbürger anzuerkennen. Die für eine Abschiebung erforderlichen Papiere aus Tunesien seien erst einige Tage nach dem Attentat in NRW eingetroffen.

Engere Verbindungen zum im November verhafteten Salafisten-Prediger Abu Walaa sind den Ermittlern nicht bekannt. Der 24 Jahre alte Amri habe zwar in Salafistenkreisen verkehrt und sei auch in entsprechenden Wohnungen gewesen, heißt es aus Sicherheitskreisen. Es gebe aber keine Informationen darüber, dass der Tunesier ein wichtiges Teil eines salafistischen Netzwerkes sei.

Abdulaziz Abdullah Abdullah alias Abu Walaa Der selbsternannte "Scheich von Hildesheim" Abu Walaa gilt als Kopf der deutschen Islamistenszene. Er stammt aus dem Irak und soll nach eigener Aussage vom IS "beauftragt und autorisiert" sein, Kämpfer zu rekrutieren.

Mit dieser Pistole hat Anis Amri den polnischen Lkw-Fahrer erschossen. Bildrechte: dpa Die Bundesanwaltschaft hat noch keine Erkenntnisse darüber, woher Amri die bei seinem Lastwagen-Anschlag verwendete Pistole hatte. Die Ermittlungen zur Frage, wie er an die Waffe gekommen sei, gestalteten sich schwierig, weil die Herstellerfirma "Erma" Ende der 90er Jahre Insolvenz angemeldet habe, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft.

Erwiesen sei aber, dass Amri aus der Pistole den tödlichen Schuss auf den eigentlichen Lkw-Fahrer abgegeben hatte. Der 24-jährige Tunesier verwendete demnach dieselbe Waffe auch bei einem Schusswechsel mit zwei italienischen Polizisten in Mailand, bei dem er am 23. Dezember erschossen wurde.

Die Ermittler sind sich auch sicher, wie sich Amri direkt vor der Tat in Berlin verhielt. Nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft hielt sich Amri bereits am Nachmittag des 19. Dezember am Berliner Friedrich-Krause-Ufer auf. Dort war der Sattelschlepper zu diesem Zeitpunkt abgestellt. Von dort habe Amri dann eine Moschee an der Perleberger Straße aufgesucht und sei gegen 19.30 Uhr an das Krause-Ufer zurückgekehrt.

Mit Kerzen und Blumen gedenken Berliner den Opfern des Anschlags am Breitscheidplatz. Bildrechte: dpa Dort tötete er den Fahrer, bemächtigte sich des Lkws und fuhr Richtung Breitscheidplatz. Gegen 20 Uhr steuerte er den Sattelzug auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Bei der Fahrt tötete er zwölf Weihnachtsmarktbesucher, mehr als 50 werden verletzt. Der Lkw wurde schon nach 70 bis 80 Metern gebremst, offenbar wegen einer eingebauten Bremsautomatik. Amri flüchtete aus dem Führerhaus und konnte entkommen.

Direkt nach der Tat wurde Anis Amri von einer Überwachungskamera am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin, in unmittelbarer Umgebung des Anschlagsortes, gefilmt. Laut Bundesanwaltschaft war sich Amri der Aufzeichnung bewusst. Auf den Bildern hebt er seinen Zeigefinger Richtung Kamera - ein Gruß, der von IS-Anhängern bekannt ist.