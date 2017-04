Bei dem Anschlag in Stockholm am 7. April ist nicht zum ersten Mal ein Lkw als Tatwaffe genutzt worden: Schon am 19. Dezember steuerte der tunesische Attentäter Anis Amri einen gestohlenen Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Dabei tötete er zwölf Menschen.



In Frankreich war im Sommer ein Lkw-Fahrer in eine Menschenmenge gerast. Der Attentäter tötete in Nizza 86 Menschen. Und bereits 2005 hatte in Baden-Württemberg ein Lastwagenfahrer einen Parkwächter überfahren und war entkommen - obwohl er bei seiner Flucht mehrere Maut-Stationen passierte.