2003 scheiterte das erste NPD-Verbotsverfahren geradezu mit einem Paukenschlag: Im Laufe des Verfahrens kam heraus, dass der Verfassungsschutz bis in die Spitze der rechtsextremistischen Partei hinein V-Leute hatte. Für die Karlsruher Richter war das ein zu schwer wiegendes Verfahrenshindernis.

Im aktuellen Verfahren habe dieses Hindernis nicht mehr bestanden, stellte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle im März 2016 klar. Nach ausführlichen Beratungen sei das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass es keine Belege dafür gebe, dass die Partei nach wie vor von V-Leuten unterwandert sei. Das hatten die NPD-Anwälte behauptet. Mit der Feststellung ging das Gericht zur inhaltlichen Prüfung des Verbotsantrags über. Und die Maßstäbe, die das Gericht hierbei anlegt sind streng, denn die Hürden für ein Parteiverbot sind hoch.

Menschen versuchen ins Bundesverfassungsgericht zu gelangen, als 1956 das Verbot der KPD bekanntgegeben wird. Polizisten hindern sie daran. Bildrechte: IMAGO In der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik hat es keine Parteiverbote mehr gegeben, die letzten und einzigen beiden Fälle reichen in die 1950er-Jahre zurück. 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei (SRP), die das Bundesverfassungsgericht als NSDAP-Nachfolgerin eingestuft hatte, verboten.



1956 verbot das Gericht schließlich die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Als marxistisch-leninistische Kampfpartei habe die KPD eine "Diktatur des Proletariats" errichten wollen und auf dem Weg dorthin die freiheitliche demokratische Grundordnung unterminieren wollen, stellte das Bundesverfassungsgericht damals fest.

Nur das höchste deutsche Gericht kann ein Parteiverbot aussprechen, also das Bundesverfassungsgericht. Dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, ist nicht selbstverständlich - in anderen Demokratien, etwa in Großbritannien oder den USA, ist sie nicht vorgesehen. Die Autoren des Grundgesetzes haben die Möglichkeit jedoch geschaffen, um zu verhindern, dass sich Geschichte wiederholt: 1933 machte sich die NSDAP die damals geltende Verfassung zunutze, um die Macht zu ergreifen. Ein mögliches Parteiverbot soll die Demokratie wehrhaft gegenüber ihren Feinden machen.

Hat die Macht, ein Parteiverbot auszusprechen: das Bundesverfassungsgericht. Bildrechte: dpa Einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht dürfen Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung stellen. Bei Parteien, die nur in einem Bundesland aktiv sind, kann das auch die jeweilige Landesregierung übernehmen. Dem ersten NPD-Verbotsverfahren gingen Anträge jedes der drei erstgenannten Verfassungsorgane voraus. Dem aktuellen Verbotsantrag schlossen sich Bundestag und Bundesregierung nicht an, er ist allein auf Initiative der Bundesländer - also des Bundesrats - zustande gekommen.



Anhand der Parteisatzung, der Programme, Parteizeitungen und sonstigem Werbematerial sowie anhand von Äußerungen der Parteifunktionäre oder Taten von Parteianhängern muss das Gericht schließlich entscheiden, ob die Partei verboten wird. Ein Verbot kommt nur zustande, wenn zwei Drittel der Richter im zuständigen Senat sich dafür aussprechen - sechs von acht Richtern müssten ein Verbot also als gerechtfertigt ansehen.

Um eine Partei verbieten zu können, muss das Gericht zu der Auffassung gelangen, dass die entsprechende Partei verfassungswidrig ist. Es reicht nicht aus, dass die Partei als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Doch wo liegt der Unterschied?

Der Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle (mitte) - mit den Richtern Peter Müller (links) und Herbert Landau (rechts). Bildrechte: dpa Verfassungsfeindlich sind Personen oder Organisationen, deren Ziele oder Überzeugungen sich gegen grundlegende Verfassungswerte richten. Im Verbotsverfahren von 1952 hat das Bundesverfassungsgericht Mindestprinzipien der "freiheitlich-demokratischen Grundordnung" der Bundesrepublik definiert: Das sind "die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition". Wer diese Prinzipien ablehnt oder dagegen agitiert, gilt als verfassungsfeindlich.

Als verfassungswidrig und damit "verbotsfähig" gilt allerdings erst, wer mit Gewalt gegen diese Grundordnung vorgeht oder zu Gewalt gegen sie aufruft. In der Begründung des KPD-Verbots 1956 hieß es: Zur Ablehnung der Verfassungsprinzipien muss "eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen".

Seit dem letzten Verbot sind also mehr als 60 Jahre vergangen - seit 1956 hat sich die deutsche Demokratie gefestigt, und das nationale Recht hat durch das europäische ein Korrektiv erhalten. Gerichtspräsident Voßkuhle ließ in der Verhandlung im März 2016 erkennen, dass man die rechtliche Schwelle für ein Parteiverbot neu fassen will. Die Maßgaben des Gerichts von 1956 beim Verbot der KPD genügten nicht mehr: Das Gericht wolle dem "Verbotstatbestand im Lichte der heutigen Interpretation des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte inhaltliche Konturen verleihen", erklärte Voßkuhle.

Der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Bildrechte: IMAGO Das heißt konkret: Heute muss ein Verbot auch der Prüfung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte standhalten. Und dessen Maßstäbe für ein Parteiverbot sind noch strenger. Nach seiner Rechtsprechung muss von einer Partei eine konkrete Umsturzgefahr ausgehen, ein Verbot müsse ein "dringendes soziales Bedürfnis" sein.



In der mündlichen Verhandlung wurden die Zweifel der Richter deutlich, dass die NPD mit ihren wenigen kommunalen Mandaten tatsächlich in der Lage wäre, einen Umsturz herbeizuführen. Mittlerweile hat die Partei mit den Sitzen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern auch die letzten Landtagsmandate verloren. Gleichwohl fühlten die Richter auch den NPD-Vertretern nachdrücklich auf den Zahn: Dass die NPD deutsche Verfassungsgrundsätze - etwa die Gültigkeit universeller Menschenrechte - ablehnt und gegen sie kämpft, daran zweifeln die Richter offenbar noch weniger.