Der Jenaer Militärhistoriker Jan Böhler sieht dieses Festhalten an alten Namen und Bezeichnungen mit Blick auf die jüngsten Ereignisse kritisch. Man müsse sich fragen, inwieweit dem Devotionalienkult damit Vorschub geleistet werde. Allerdings, so Böhler, dürfe es auch keine Pauschalurteile geben. Rommel sei zwar von Hitler glorifiziert worden, aber weit weg vom Vernichtungskrieg im Osten gewesen. "Es gibt auch Fälle von Wehrmachtsgenerälen und Offizieren, die sich vor 1945 für Ideale wie Recht und Freiheit eingesetzt haben", so de Wissenschaftler.

Auch bei der Gründung der Nationalen Volksarmee der DDR 1956 wurde auf ehemaliges Wehrmachtspersonal zurückgegriffen. Viele Soldaten und Offiziere kamen aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, wo sie ideologisch auf die neuen Zeiten vorbereitet wurden. Von 82 höheren Kommandoposten waren 61 mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten besetzt. Zu den bekanntesten gehörte General Vincenz Müller, der früher an der Ostfront aktiv war und in der DDR bis zum stellvertretenden Verteidigungsminister aufstieg. Müller nahm sich 1961 das Leben, nachdem er aus der NVA entlassen worden war. Ein Politbürobeschluss von 1957 sah vor, alle ehemaligen Wehrmachtssoldaten aus der Armee zu entfernen.

In der NVA berief man sich auf die Tradition der "fortschrittlichen Kräfte in Deutschland", angefangen vom Bauernführer Thomas Müntzer bis hin zu den kommunistischen Widerstandskämpfern in der NS-Zeit. Gewürdigt wurden auch Heerführer aus den napoleonischen Befreiungskriegen wie Clausewitz und Lützow sowie Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg. Der Historiker Rüdiger Wenzke schrieb in einem Buch, dass sich in der NVA seit den 1960er Jahren eine organisierte militärische Traditionspflege entwickelt habe. "Als Ausdruck dessen kam es zu Namensverleihungen, zur Einrichtung von Traditionszimmern und zu forcierten Publikationen militärgeschichtlicher Literatur." Bis zum Ende der NVA seien die Namen von 225 Persönlichkeiten an Kasernen und andere Einrichtung verliehen worden. Die Militärakademie wurde nach Friedrich Engels benannt und Küstenschutzschiffe nach Ernst Thälmann und Karl Liebknecht.