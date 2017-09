Demografie Wie viele Muslime leben in 30 Jahren in Deutschland?

Im aktuellen Wahlkampf ist die zahlenmäßige Entwicklung der Muslime kein zentrales Thema. Aber im Internet tobt die Diskussion über die Islamisierung in unzähligen Artikeln, Foren und Blogs. Von wilden Schätzungen bis pseudowissenschaftlichen Berechnungen ist alles dabei – aber eben keine seriöse, wissenschaftliche Studie.

Das Bundesamt für Statistik hat im April 2015, also vor der großen Flüchtlingswelle, eine Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 vorgestellt. Auch Migration ist dafür miteinberechnet worden – aber eben nicht nach Religionszugehörigkeit, sagt Bettina Sommer, die Leiterin des Referats "Demografische Analyse". Sie sagt: "Es gibt keine solchen Berechnungen, weil wir keinerlei Ausgangsdaten über Muslime in Deutschland haben. Es gibt keine Zahlen, wie viele Muslime in Deutschland leben, es gibt keine Zahlen zu den Geburten, wie viele Eltern Muslime sind. Das fehlt uns alles und damit fehlt uns schon das Grundgerüst für eine Vorausberechnung."

Zahlen zu Muslimen in Deutschland

Das ist nur zum Teil richtig. Der Islam ist keine formalisierte Religion, es ist also tatsächlich schwer, die Zahl der Muslime zu ermitteln. Aber es gibt Zahlen zu den Muslimen in Deutschland, sogar recht aktuelle, vom Jahresende 2015. Dr. Anja Stichs vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sie errechnet. Sie sagt, die Zahlen zeigten, dass "Ende 2015 in Deutschland zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Muslime lebten, das ist ein Anteil an der Gesamtbevölkerung zwischen 5,4 bis 5,7 Prozent."

Es gibt also ein Grundgerüst – auch wenn die Zahl der Muslime nicht ganz exakt ermittelt werden kann. Aber warum hat das BAMF – das ja dem Innenministerium untersteht - diese Zahl überhaupt errechnen lassen? In der Einleitung der Studie steht.

Zur Versachlichung politischer Debatten sind Kenntnisse über die Zusammensetzung der Bevölkerung, darunter auch der vertretenen Religionszugehörigkeiten, von Bedeutung. BAMF, Einleitung einer Studie zu Muslimen in Deutschland

Eine Berechnung über den zukünftigen Bevölkerungsanteil der Muslime in Deutschland würde die Debatte über Islamisierung zweifellos noch mehr versachlichen. Aber im Statistischen Bundesamt bleibt man dabei: Prognosen sind wissenschaftlich seriös nicht möglich.

Eine genau solche Prognose ist aber in Österreich im August veröffentlicht worden. Und zwar von einem Wissenschaftler-Team um die Französin Anne Goujon, die am renommierten Wiener Institut für Demographie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften forscht. Sie hat die Religionszugehörigkeiten in Österreich für das Jahr 2046 berechnet und zwar in vier verschiedenen Szenarien.

Im Moment liegt der Anteil der Muslime in Österreich zwei, drei Prozent höher als in Deutschland. In 30 Jahren sieht die Studie von Anne Goujon zwischen 12 und 21 Prozent Muslime in Österreich. Die Wissenschaftlerin erklärt: "Unser Hauptanliegen war es, Zahlen zu liefern, wie die unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten in Österreich in Zukunft aussehen können. Das ist ein Gegenpol zu den Schätzungen, die wir immer wieder von Politikern oder von Medien hören. Wir bringen also wissenschaftliche Fakten in die Debatte."

Interviewanfrage ingnoriert

Die Studie wurde vom österreichischen Innenministerium mitfinanziert. Wie das deutsche Innenministerium über so eine Studie denkt, lässt sich nicht sagen. Die Interviewanfrage von MDR AKTUELL wurde ignoriert, auch die schriftlich gesendeten Fragen wurden nicht beantwortet.

Wäre die Studie von Anne Goujon über die Bevölkerungsentwicklung der Muslime in Deutschland überhaupt wissenschaftlich seriös umsetzbar? Die Wissenschaftlerin glaubt ja. Sie sagt:

Es stehen einige Daten für Deutschland zur Verfügung, möglicherweise aber nicht in der selben Qualität oder im selben Umfang wie für Österreich. Aber ich glaube, die Ergebnisse wären sehr interessant, auch für die Deutschen. Anne Goujon, Wiener Institut für Demographie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Einig sind sich die Wissenschaftler, dass die Zahl der Muslime in Deutschland steigen wird. Wie stark, das wird hauptsächlich von der Zuwanderung abhängen und von der Integration.