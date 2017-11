Stasi-Unterlagenbehörde Warum dauert die Akteneinsicht so lange?

Das ist ein langer Zeitraum, wenn Jahre vergehen, bis ein Antrag auf Akteneinsicht bearbeitet ist. Eine Ausnahme? "Nein, das ist eigentlich der Normalfall", sagt Sabine Schröder, Chefin des Referats Private Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin.

Wir können wenige Anträge vorziehen. Da muss die Eilbedürftigkeit aber klar begründet werden. Zum Beispiel eine lebensbedrohliche Erkrankung oder die Aufklärung eines Schicksals, weil man zu Gericht muss und Akten vorlegen soll. Da würden wir dann vom normalen Prozedere abweichen. Sabine Schröder, Leiterin Referat Private Akteneinsicht Stasi-Unterlagenbehörde

500 Anträge pro Monat gehen bei der Behörde ein

Der Normalfall, also der Antrag auf Akteneinsicht für sich oder nahe Angehörige, beginnt in der Poststelle der Unterlagenbehörde kurz hinterm Alexanderplatz. Jeden Monat sind es bis zu 500 Anträge, die hier eingehen. Dann folgen Prüfung und Registratur. Jeder Antrag bekommt eine sogenannte Tagebuchnummer. Dann wird ein Rechercheauftrag ausgelöst.

Eigentliche Recherche in der Ex-MfS-Zentrale

Nicht per E-Mail, sondern per Post schickt die Stasi-Unterlagenbehörde am Alexanderplatz diese Rechercheaufträge an die ehemalige MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Dort, im Zentralarchiv, liegt der entscheidende "Schatz": Sechs Millionen Karteikarten. Zum einen mit phonetisch sortierten Klarnamen in der Personendatei F16. Und zum anderen – von der Stasi aus Geheimhaltungsgründen abgetrennt – in der Vorgangsdatei F22 mit Decknamen, zuständigen MfS-Mitarbeitern oder Registriernummern für das riesige Archiv. Das hat rund 110 Akten-Kilometer.

"Das machen wir sehr genau"

"Wenn man nur einmal nachschauen muss im Zentralarchiv, dann dauerts nur vier Wochen", sagt Sabine Schröder. „Aber in der Regel müssen noch andere Bestände durchgeguckt werden. Und das machen wir sehr genau. Da müssen die Außenstellen beteiligt werden. Also im schönsten Fall sind wir in zwei Monaten durch und können sagen: 'Wir haben nichts gefunden zu Ihrem Vater.'"

Noch viel Arbeit vor den Mitarbeitern

Gut die Hälfte aller Anträge auf Akteneinsicht verläuft genau so: Es gibt kein Treffer oder nur eine dürre Karteikarte ohne weitere Verweise. Dann kommt ein kurzer Brief. Ende der Geschichte. Bis zu einem neuen Antrag. Schließlich warten noch über 15.000 Säcke mit zerrissenen Stasi-Akten auf ihre Wiederherstellung.

Finden sich hingegen Verweise, landet der Vorgang, so der behördeninterne Begriff, in der Referatsablage. Anders gesagt: ganz hinten in einer langen Warteschlange. "Im Moment werden Anträge bearbeitet bis zum Zeitraum 30. September 2015. Das hoffen wir, bis zum Jahresende zu schaffen", so Schröder. Also immer noch knapp drei Jahre Rückstand. Wie wäre es also mit mehr Personal?

Dagmar Hovestädt nickt. Sie ist Sprecherin der Stasi-Unterlagenbehörde:

Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Wenn wir mehr einstellen könnten, würden wir das super gerne machen. Wir sind als Behörde 1990 konzipiert worden. Da hat man gedacht, in zehn Jahren hat sich das weitgehend erledigt mit den Anfragen. Jetzt sind wir 27 Jahre weiter. Die Haushaltsplanung des Bundes hat von Anfang an gesagt: Wir stellen lieber ältere Mitarbeiter ein, die können wir schneller in Pension schicken. Weil man davon ausgegangen ist, dass sich der Laden sowieso bald erledigt hat. Dagmar Hovestäd, Sprecherin Stasi-Unterlagenbehörde

Langwierige Prozesse innerhalb der Behörde