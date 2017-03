Sönke Rix ist ein Mann unter vielen Frauen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein ist Gleichstellungsbeauftragter seiner Fraktion. Doch dass es in Sachen Quote nur um Frauen geht, will er so nicht stehen lassen: "Wir sprechen eigentlich gar nicht immer von einer Frauenquote, sondern von einer Geschlechterquote. Wir haben verschiedene Quoten in verschiedenen Bereichen, um das unterrepräsentierte und benachteiligte Geschlecht besserzustellen."

Anteil der Erzieher liegt bei sieben Prozent

Solche Bereiche gibt es genug. Ob in Kindergärten, Horten, Altenheimen, Sekretariaten oder in der Anmeldung von Arztpraxen. Männer arbeiten hier selten. Aber anders als in Chef- oder Vorstandsetagen liegt das nicht daran, dass sie diese Jobs trotz gleicher Qualifikation nicht bekommen. Sie wollen sie gar nicht. Deshalb würde laut Rix auch eine Quote nichts ändern: "Sie wollen meist diese Jobs einfach nicht machen. Das hat etwas mit Bezahlung zu tun. Eine Rolle spielt auch, dass die Geschlechterrollen häufig noch so aufgeteilt sind, dass der Mann dafür sorgt, dass mehr Geld nach Hause kommt und die Frau vielleicht noch ein zusätzliches Einkommen hat."

Das sagt Rix, der selbst Erzieher ist: "Vor 15 bis 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, wurde jeder Mann mit Kusshand genommen." Das ist immer noch so. Denn obwohl die Bundesregierung und die EU in den vergangenen Jahren über 13 Millionen Euro in das Modell-Projekt "Mehr Männer in Kitas" investierte, sind sie dort immer noch die Ausnahme. In Sachsen beispielsweise liegt der Anteil der Erzieher jetzt bei knapp sieben Prozent.

Katholische Eltern fordern Männerquote

Auch an den Grundschulen unterrichten zu 90 Prozent Frauen. Das ist vor allem für Jungs ein Problem, meint die CDU-Politikerin Marie-Theres Kastner aus Nordrhein-Westfalen. Die vierfache Mutter ist Vorsitzende der Katholischen Elternschaft Deutschlands, dem bislang einzigen Verband, der tatsächlich eine Männerquote fordert. In allen Bildungseinrichtungen müssten laut Kastner 40 Prozent der Stellen mit Männern besetzt sein: "Wir wissen alle, dass Jungen auf männliche Vorbilder weitaus intensiver reagieren, als auf weibliche Vorbilder. Wir wissen, dass an Schulen, wo Lehrpläne so gestaltet werden, dass sie dem Lernen der Jungen entgegen kommen, die Jungen tatsächlich erfolgreicher sind."

Dass Männer so selten sogenannte Frauenberufe ergreifen und umgekehrt, habe aber vor allem mit Rollenklischees zu tun, sagt Juliane Achatz von Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Daran hätten auch Girls- und Boys-Days über die Jahre wenig geändert: "Gerade die Jugend, wenn sich junge Leute für einen Ausbildungsberuf entscheiden müssen, ist eine sensible Phase in der Entwicklung der eigenen Geschlechteridentität. Da ist man besonders empfänglich für solche Klischees. Es ist nicht so einfach, solche Dinge aufzubrechen." Rein theoretisch, sagt die Berufsforscherin, könnten Betriebe mit deutlichem Frauenüberhang schon jetzt in ihren Stellenangeboten schreiben: Bei gleicher Qualifikation werden Männer bevorzugt. Viel ändern würde der Satz aber wohl nicht.