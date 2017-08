Halbjahresbilanz Staat schreibt Milliardenüberschuss

Dabei verteilte sich der gesamtstaatliche Überschuss nicht gleichmäßig. So verzeichnete der Bund den Statistikern zufolge ein Defizit von 2,5 Milliarden Euro, während sich bei Ländern, Kommunen und Sozialversicherung ein kräftiges Plus abzeichnet. Das Minus beim Bund lässt sich den Statistikern zufolge in erster Linie auf die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Kernbrennstoffsteuer zurückführen. So kam es zu Rückzahlungen an die Energieunternehmen in Höhe von rund 7,1 Milliarden Euro.