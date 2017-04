Der AfD-Bundesvorstand hatte im Februar ein Partei-Ausschlussverfahren gegen Höcker beschlossen. Am Freitag ging beim Landesschiedsgericht der Thüringer AfD ein Ausschlussantrag ein. Grund ist Höckes Auftritt im Januar in Dresden. Dort hatte er von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" in Deutschland gesprochen und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry hatte sich in der Vergangenheit mehrfach von Höcke distanziert.

Höcke kritisierte nun in Barlstedt, im Parteivorstand werde derzeit sehr viel über Personen geredet. Es werde sehr viel Energie in persönliche Befindlichkeiten investiert. Die AfD solle Programmpartei bleiben und so lange wie möglich "nicht Personenpartei werden". Nur so könne sie zu einer Volkspartei werden.



Der Thüringer AfD-Chef ist in seinem eigenen Landesverband nicht unumstritten. Der frühere Landesvorsitzende Matthias Wohlfarth wirft ihm Personenkult vor. Höcke habe aus der Thüringer AfD in erster Linie eine Bühne für sich selbst gezimmert. Wohlfarth reichte einen Antrag dagegen ein, dass Höcke weiter sowohl Landesparteichef als auch Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag ist. Ein anderer Antrag dagegen soll Höcke im Parteiausschlussverfahren stärken.