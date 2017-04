OECD-Studie Deutsche zahlen außergewöhnlich hohe Steuern

Hauptinhalt

Eine neue Studie hat die Sozialabgaben und Steuern in OECD-Staaten verglichen: In Deutschland ist die Belastung für Arbeitnehmer besonders hoch. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener noch mehr zahlen. Fast schon paradiesische Zustände herrschen für Steuerzahler in einem Land in Südamerika.