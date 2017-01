Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Berliner Baustaatssekretär Andrej Holm tritt zurück. Auf seiner Internetseite schrieb Holm am Montag: "In den letzten Tagen haben mir SPD und Grüne deutlich gemacht, dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen."

Die Koalition selbst stehe an einem Scheideweg, das zeige der mehrfache Bruch von Vereinbarungen. "Ich werde der zerstrittenen SPD nicht den Gefallen tun, sie auf meinem Rücken zerplatzen zu lassen", erklärte Holm.

Der parteilose Stadtentwicklungsexperte hatte erst vor fünf Wochen sein Amt angetreten. Die Linkspartei hatte den gebürtigen Leipziger in den Senat geholt. Seine Berufung hatte die neue rot-rot-grüne Regierung in Berlin von Anfang an belastet.