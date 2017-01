Andrej Holm verliert nun auch seinen Job an der Hochschule.

Andrej Holm verliert nun auch seinen Job an der Hochschule.

Stasi-Vergangenheit Berliner Humboldt-Uni kündigt Holm

Die Ernennung des von Stasi-Vorwürfen belasteten Soziologen Andrej Holm zum Bau-Staatssekretär hatte bereits kurz nach ihrem Antritt die rot-rot-grüne Koalition in der Hauptstadt schwer belastet. Mit seinem Rücktritt kam er einer Entlassung zuvor und nahm dem Streit den Wind aus den Segeln. Seine jetzt zusätzlich verkündete Entlassung von der Berliner Humboldt-Universität will Holm jedoch nicht akzeptieren - und kündigte Klage dagegen an.