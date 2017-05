Sicherheit Identifizierungssoftware für Asylbewerber

60 Prozent der Asylbewerber kommen in Deutschland ohne Papiere an. Ihre Identitäten festzustellen, ist schwierig. Anis Amri und Franco A. konnten die Behörden mit falschen Identitäten täuschen. Hätte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits im vergangenen Jahr eine Sprach- und Gesichtserkennungssoftware eingesetzt, wären sie womöglich aufgeflogen. So lautet ein neuer Vorwurf gegen die Sicherheitsbehörden.

von Bettina Meier, Hauptstadtstudio