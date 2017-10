Die IG Metall will sich in der nächsten Tarifrunde für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen. Der Vorstand sprach sich dafür aus, dass Beschäftige Anspruch auf eine zeitweilige Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden bekommen. Außerdem sprach sich die IGM-Führung für sechs Prozent mehr Lohn aus.

Demnach sollen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit ohne Begründung für eine Dauer von zwei Jahren auf bis zu 28 Stunden in der Woche reduzieren können. Danach soll der Anspruch bestehen, zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren. Außerdem empfiehlt der IG-Metall-Vorstand einen sozialen Entgeltzuschuss - etwa bei einer Arbeitszeitreduzierung zur Kinderbetreuung oder Pflege von Familienangehörigen. Auch für Beschäftigte in Schichtarbeit oder anderen gesundheitlich belastenden Arbeitszeitmodellen wird ein Lohnausgleich angestrebt.

Die regionalen Tarifkommissionen der Gewerkschaft beraten am 24. Oktober erneut über die Forderungsempfehlungen. Mit deren Beschlüssen will sich dann am 26. Oktober erneut der Vorstand befassen und die Forderung abschließend festlegen. Die Verhandlungen in den Tarifgebieten sollen am 15. November beginnen.