Straßenverkehr Politik fordert härtere Strafen bei illegalen Autorennen

Sie veranstalten illegale Autorennen mit extrem überhöhten Geschwindigkeiten - nicht selten in viel befahrenen Innenstädten. Dabei werden rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, teilweise sogar tödlich verletzt. Doch das nehmen Raser billigend in Kauf, denn die Autorennen werden in Deutschland bislang nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. Die Politik drängt jetzt auf Abhilfe.

von Gabriele Intemann, ARD-Hauptstadtstudio Berlin