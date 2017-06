Immer häufiger sind Fälle von illegalen Kraftfahrzeugrennen zu beobachten, bei denen Unbeteiligte getötet oder schwer verletzt werden. Vielerorts gibt es eine etablierte 'Raser-Szene', die ... regelmäßig nicht genehmigte Rennen durchführt. Gesetzentwurf des Bundesrats vom 26. Oktober 2016

Mit diesem Satz hat der Bundesrat seinen bereits im Oktober 2016 vorgelegten Gesetzentwurf begründet, der nun doch härtere Strafen für illegale Autorennen bringen soll. Nach längerem Zögern unterstützt auch die Bundesregierung das Vorhaben. Einen eigenen Entwurf legten jedoch weder Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) noch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vor.



Gleichwohl hatte Maas am Montag dieser Woche nach dem Autorennen mit einem Toten in Mönchengladbach einmal mehr härtere Strafen gefordert. Ähnliche Forderungen kamen dann am selben Tag von Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) und Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Sie sagte, von diesen Rennen gehe ein enormes Risiko aus. Leichtsinn sei im Spiel, es gehe aber auch um Geld und Wetten.

Kühne-Hörmann kritisierte dabei, dass der Bundestag "diesen wichtigen Gesetzentwurf bisher nicht aufgegriffen" habe. Deshalb wolle sie das Thema auf die Tagesordnung der Justizministerkonferenz am Mittwoch und Donnerstag in Deidesheim setzen, um Druck auf den Bundesgesetzgeber zu machen.

Verabschiedung kommende Woche?

Dies jedoch dürfte kaum mehr nötig sein. Am Mittwoch findet im Bundestags-Rechtsausschuss eine Experten-Anhörung zum Gesetzentwurf des Bundesrats und einem weiteren von der Bundestagsfraktion der Grünen statt.

Von Dobrindt kam nichts... Bildrechte: dpa Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Stephan Kühn, bestätigte MDR AKTUELL, dass einer der beiden Entwürfe vermutlich dann schon in der kommenden Woche beschlossen werden soll. Es wäre vor der Bundestagswahl im September auch die letzte Gelegenheit.



Da der Entwurf der Grünen-Fraktion wegen der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag weniger Aussichten auf Verabschiedung hat, dürfte - mit vermutlich einigen kleineren Änderungen - der Entwurf des Bundesrats umgesetzt werden. Er geht auf einen Vorstoß der damals noch rot-grünen NRW-Landesregierung und Minister Kutschaty zurück.

Er sieht vor, solche Rennen mit einem neuen § 315d StGB in das Strafgesetzbuch aufzunehmen. Um Wiederholungstaten zu verhindern, soll "im Regelfall" auch die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperre verhängt werden können, um effektive Fahrverbote über drei Monaten hinaus zu ermöglichen. Auch Autos sollen eingezogen werden können - selbst dann, wenn sie anderen überlassen werden.



Die bestehenden Regelungen haben laut Entwurf "nach Einschätzung von Polizei und Unfallforschern bei Tätern, die sich über die Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge definieren, kaum durchgreifende Abschreckungswirkung" und hätten sich in der Praxis als unzureichend erwiesen. Zudem erfasse die Einstufung der illegalen Rennen als Ordnungswidrigkeit nicht "das erhebliche Gefährdungspotential für höchstwertige Rechtsgüter wie Leib und Leben".

Grüne setzen breiter an

Der Entwurf der Grünen setzt Kühn zufolge breiter an. Er sieht - neben illegalen Autorennen – die Aufnahme von "grob verkehrswidrigem und rücksichtslosen zu schnell Fahren und die Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremder Sachen von bedeutendem Wert" in den § 315c StGB vor, der Gefährdungen des Straßenverkehrs schon jetzt unter Strafe stellt. Zudem soll ebenfalls die Entziehung von "Täterfahrzeugen" ermöglicht werden.



Mit Blick auf den konkurrierenden Entwurf der Länder und die geringeren Erfolgsussichten des eigenen sagte Kühn, dass seine Fraktion für den Fall einer Abstimmung noch entscheiden werde, wie sie sich dazu verhalte. Man sei aber doch froh, dass "sich jetzt endlich überhaupt etwas ändert".

Ende der Ordnungswidrigkeit

Bisher behandelt das Recht solche Rennen als eine verbotene Form der "übermäßigen Straßenbenutzung". Verstöße gegen das in § 29 StVO formulierte Verbot werden nach § 49 StVO als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

An Rennen teilnehmende Fahrer können so in der Regel nur mit einem Bußgeld von 400 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot belegt werden, Veranstaltern droht eine Regelbuße in Höhe von 500 Euro.

Im Gesetzentwurf des Länder heißt es weiter, bisher greife Strafrecht erst, wenn Menschen zu Schaden gekommen seien oder konkrete Gefahr eingetrete. Dabei hatten die Gericht bisher weiten Spielraum bei der Bewertung der Taten.

Konsequenzen für die Rechtsprechung

Auch an der strafrechtlichen Bewertung von Fällen, in denen Menschen bei verbotenen Autorennen getötet oder verletzt werden, würden sich durch die nun geplanten Gesetzesänderungen einige Änderungen ergeben.

Deutsche Gerichte hatten hier zuletzt sehr unterschiedlich entschieden. Die Anklagen und die Urteile erfolgten wegen fahrlässiger Tötung bis hin sogar zu Mord. Demzufolge gab es Bewährungsstrafen bis zu lebenslanger Haft.

Das Kölner Landgericht etwa verurteilte im April 2015 zwei mutmaßliche Raser wegen fahrlässiger Tötung zu Haftstrafen, die wegen günstiger Sozialprognosen aber zur Bewährung ausgesetzt wurden. Damit allerdings beschäftigte sich auch der Bundesgerichtshof (BGH), dessen Urteil am Donnerstag erwartet wird.

Auch über das bislang härteste Urteil in einem solchen Fall muss der BGH noch entscheiden - über die Frage, ob Raser sogar wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Das bundesweit erste Mordurteil in einer solchen Sache hatte das Landgericht Berlin im Februar damit begründet, dass die beiden Angeklagten bei ihrem Rennen auf dem Kurfürstendamm Anfang 2016 den Tod eines unbeteiligten Autofahrers "billigend in Kauf" genommen hätten.



Wird der Gesetzentwurf der Länder geltendes Recht, könnte künftig die bloße Teilnahme an "nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennen" mit Haftstrafen von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden. Werden "Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert" dabei gefährdet, würden Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen möglich - bei Fahrlässigkeit immerhin noch bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafen.

Mordurteile und lebenslange Haft nicht vorgesehen

Werden an einem illegalen Autorennen unbeteiligte Menschen getötet oder schwer verletzt, so würden Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu zehn Jahren möglich, in minder schweren Fällen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.



Durch den neuen Straftatbestand soll die Teilnahme an illegalen Autorennen einerseits als Verbrechen eingestuft werden, denn - wie es im Entwurf der Länder dazu heißt - wird sie damit faktisch den bisher im Strafgesetzbuch benannten verkehrsrechtlichen "Todsünden" aus § 315c StGB gleichgestellt.



Mit einer "in jedem Fall erhöhten Mindeststrafe" soll damit der "Verhängung unangemessen niedriger Strafen" entgegengewirkt werden. Andererseits dürften Mordurteile wie das aus Berlin erheblich erschwert, wenn nicht sogar unmöglich werden. Ein Gericht müsste schon besondere Mordmerkmale bei der Teilnahme an einem illegalen Rennen ausmachen - denn die im Entwurf des neuen § 315d formulierte Tatbestandsbeschreibung, vor allem aber die vorgesehenen Strafen, orientieren sich an denen für fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) und den diversen Formen der Körperverletzung (siehe: §§ 223, 224, 226, 227, 229 StGB).



Unter Umständen könnte auch § 212 StGB "Totschlag" zum Tragen kommen, wohl kaum aber der von den Berliner Richtern im Februar 2017 angewendete Mordparagraf 211 StGB, der generell lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht.