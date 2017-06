Ein 38 Jahre alter Fußgänger ist bei einem illegalen Autorennen in Mönchengladbach getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren am Freitagabend zwei Wagen durch die Innenstadt gerast. Ein 28-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste den Fußgänger. Der Mann starb wenig später. Der Fahrer des zweiten Autos raste davon und wird noch gesucht.

Am Unfallort ist die Geschwindigkeit aus Lärmschutzgründen auf 40 Stundenkilometer beschränkt. Die Autos sind den Angaben zufolge wesentlich schneller unterwegs gewesen. Sie hätten sich riskante Überholmanöver geliefert. Laut Zeugenaussagen raste einer der Fahrer in den Gegenverkehr, um den anderen zu überholen, dabei geschah das Unglück. Mit dem 28-Jährigen saß noch dessen Bruder im Auto. Der aktuelle Fall heizt die Debatte um härtere Strafen wieder an.

Die Politik reagierte bereits: Eine vom Bundesrat angestoßene Initiative, die die große Koalition bis zur Bundestagswahl umsetzen will, setzt auf stärkere Abschreckung. Wer illegale Rennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Bis zu zehn Jahre drohen, wenn jemand schwer verletzt oder getötet wird. Bislang werden illegale Rennen als "übermäßige Straßennutzung" und damit als Ordnungswidrigkeit geahndet. Es drohen Bußgelder und Fahrverbote. Diese Sanktionsmöglichkeiten sind nach Auffassung des Bundesrates völlig unzureichend. Deshalb soll mit dem neuen Gesetz ein Straftatbestand geschaffen werden. Neben Haftstrafen drohen dann etwa der Entzug des Führerscheins oder des Wagens. Der Antrag wird am kommenden Mittwoch, dem 21. Juni, im Bundestag besprochen. Eine Woche später könnte er beschlossen werden.

Ebenfalls in der kommenden Woche, am 22. Juni, wird ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verschärfung der Strafen gegen zwei Raser. Die Männer hatten sich im April 2015 in Köln ein spontanes Rennen geliefert. Bei Tempo 95 schleuderte eines der getunten Autos aus der Kurve. Auf dem Radweg traf es mit Wucht eine 19 Jahre alte Studentin, die wenige Tage später starb.