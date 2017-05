Arbeitsmarkt Zeitarbeitsfirmen setzen auf Flüchtlinge

Es dürfte in Mitteldeutschland niemanden geben, der mehr Flüchtlinge beschäftigt als Florian Meyer. Der Vorstand der Gesellschaft für Arbeitnehmerüberlassung Thüringen hat rund 150 Flüchtlinge unter Vertrag. Er verleiht sie an Logistiker, an Lebensmittelhersteller oder an Chemiebetriebe. Zudem bildet er sie in einer hauseigenen Akademie weiter.