Innenminister Stahlknecht verweist auf das Trennungsgebot zwischen Verfassungsschutz und Polizei. Deren Unabhängigkeit voneinander sei zwar wichtig, aber: "Wenn ein Nachrichtendienst Erkenntnisse zu einem bevorstehenden Terroranschlag, zu Gefährdern oder relevanten Personen hat, muss er in der Lage sein, diese Informationen auch an die Polizei weiterzugeben und darf nicht dieses Trennungsgebot als Verbot im Kopf haben."

Überhaupt sieht Innenminister Stahlknecht bei der Terrorabwehr eine Schlüsselrolle für den Verfassungsschutz. Seine Kompetenzen müssten ausgeweitet werden. So könne der zwar alle Personen beobachten, die den Staat bedrohten. Er dürfe aber nicht alle Informationen speichern. Stahlknecht nennt als Beispiel Kinder: "Wir können in Sachsen-Anhalt unter 14-Jährige nicht speichern, und teilweise in den Ländern auch unter 16-Jährige nicht. Aber gerade die Erfahrung des IS zeigt, dass auch Kinder für Terroranschläge eingesetzt werden. Seien es 12- oder 13-Jährige."

Der CDU-Minister schließt sich damit der Forderung seines bayrischen Amtskollegen Herrmann an, die Altersgrenze aufzuheben. Das SPD-geführte Innenministerium in Thüringen will sich dazu nicht klar positionieren. In der rot-rot-grünen Koalition ist der Verfassungsschutz stets ein heikles Thema. Nur dessen Chef in Thüringen, Stephan Kramer, plädierte bereits für eine Aufhebung der Altersgrenze. Auch der sächsische CDU-Minister Markus Ulbig will bei der Innenministerkonferenz dafür werben.